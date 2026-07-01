Παρέμβαση της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ για τη μεταβίβαση της ΠΑΕ – Ζητά δημόσιες απαντήσεις από τον Γιώργο Στυλιανό

Την αγωνία των φιλάθλων για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη μεταβίβαση της ΠΑΕ ΑΕΛ εκφράζει η διοίκηση της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ, ζητώντας δημόσια ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου της ΠΑΕ, Αχιλλέα Νταβέλη, και του ενδιαφερόμενου επενδυτή, Γιώργου Στυλιανού, η 30ή Ιουνίου είχε τεθεί ως η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου της ΠΑΕ.

Όπως αναφέρει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα στις τάξεις των φιλάθλων και της τοπικής κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, η Ερασιτεχνική ΑΕΛ καλεί τον κ. Στυλιανό να διευκρινίσει δημόσια εάν του έχουν παραδοθεί όλα τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία, εάν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τους ορκωτούς λογιστές και, κυρίως, αν έχει λάβει την οριστική απόφαση για την αγορά της ΠΑΕ.

Η παρέμβαση του Σωματείου γίνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς σήμερα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2, όπου η ΑΕΛ καλείται να συμμετάσχει και να εγγραφεί ως νέο μέλος ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ: