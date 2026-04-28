Παρέμβαση του Δικτύου “Κανείς Μόνος” για την Οικία Αλεξάνδρου

Το Κοινωνικό Εθελοντικό Δίκτυο «Κανείς Μόνος» συμμετείχε στην συνεδρίαση της Επιτροπής για τα ιστορικά κτίρια της Λάρισας, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Λάρισας.

Εκ μέρους του Δικτύου τοποθετήθηκε ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, Ποινικολόγος και Πολιτικός Επιστήμονας κ. Κωνσταντίνος Τσιάτας, ο οποίος ανέπτυξε αναλυτικά τη θέση του φορέα.

Ειδικότερα, το Δίκτυο τοποθετήθηκε με σαφήνεια υπέρ της ανάγκης χαρακτηρισμού της οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρητέου κτιρίου, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική του αξία, καθώς και τη σημασία του για τη διατήρηση της ταυτότητας της πόλης.

Όπως επισημάνθηκε, η οικία Αλεξάνδρου δεν αποτελεί «ένα ακόμη ακίνητο», αλλά ένα από τα ελάχιστα στοιχεία, που διατηρούν την ιστορική συνέχεια της Λάρισας.

« Σε ένα αστικό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, η προστασία τέτοιων κτιρίων συνιστά κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ Τσιάτας. .

Το Δίκτυο ανέδειξε, επίσης, τη θεσμική ευθύνη της Διοίκησης να προχωρήσει με ταχύτητα και υπευθυνότητα στις απαραίτητες διαδικασίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μέχρι την ολοκλήρωσή τους το κτίριο δεν θα υποστεί περαιτέρω φθορές ή αλλοιώσεις. Τονίστηκε ότι η προστασία οφείλει να είναι έγκαιρη και ουσιαστική, ώστε να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες εξελίξεις.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι ο σεβασμός στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας είναι δεδομένος, ωστόσο σε περιπτώσεις με έντονο δημόσιο ενδιαφέρον, όπως η συγκεκριμένη, απαιτείται ισορροπία με το ευρύτερο κοινωνικό όφελος.

Το Κοινωνικό Εθελοντικό Δίκτυο «Κανείς Μόνος» υπογράμμισε ότι η διατήρηση της οικίας Αλεξάνδρου δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά ευκαιρία για την πόλη, καθώς μπορεί να ενταχθεί σε έναν σύγχρονο σχεδιασμό που θα της αποδώσει νέα λειτουργικότητα και θα την επανασυνδέσει με την καθημερινότητα των πολιτών.

Κλείνοντας, ο κ Τσιάτας, κάλεσε την Επιτροπή να διατυπώσει σαφή κατεύθυνση υπέρ του χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου και να συμβάλει ενεργά στη διασφάλιση της προστασίας του μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Το Κοινωνικό Εθελοντικό Δίκτυο «Κανείς Μόνος» , δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά και να συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο, με στόχο τη διαφύλαξη των στοιχείων που συνθέτουν την ιστορική και πολιτιστική φυσιογνωμία της Λάρισας.