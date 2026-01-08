Παρέμβαση Τσικριτσή για τα αδέσποτα προς τα υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Επίσημη παρέμβαση προς τα αρμόδια Υπουργεία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Στέλιος Τσικριτσής, με επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, με κοινοποίηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, ζητώντας έκτακτη χρηματοδότηση για τη φροντίδα και τη διαχείριση ποιμενικών σκύλων (τσοπανόσκυλων) που έχουν παραμείνει χωρίς επαρκή φροντίδα μετά την υποχρεωτική θανάτωση κοπαδιών αιγοπροβάτων λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται αυξημένη παρουσία μεγάλων ποιμενικών σκύλων σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές του Τυρνάβου και του Αμπελώνα. Πρόκειται για ζώα που αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα οποία, μετά τη σφαγή των κοπαδιών, έμειναν χωρίς την αναγκαία τροφή και φροντίδα.

Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, έχοντας υποστεί σοβαρό οικονομικό πλήγμα, αδυνατούν αντικειμενικά να καλύψουν το κόστος διατήρησης των ζώων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους εγκατάλειψης, προβλήματα δημόσιας υγείας και ζητήματα ασφάλειας για τους πολίτες, αλλά και σοβαρά θέματα ευζωίας για τα ίδια τα ζώα.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Τυρνάβου αιτείται την άμεση έγκριση ειδικού προγράμματος έκτακτης διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει:

• καταγραφή και σήμανση (microchip) των ποιμενικών σκύλων,

• κτηνιατρικό έλεγχο, εμβολιασμούς, αποπαρασίτωση και στειρώσεις όπου απαιτείται,

• παροχή ζωοτροφών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,

• ενημέρωση και υποστήριξη των κτηνοτρόφων για τη σωστή διαχείριση των ζώων.

Ο Δήμος Τυρνάβου διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και οργανωμένη δομή στη διαχείριση ζητημάτων ζώων συντροφιάς, καθώς από το 2016 συνεργάζεται, βάσει μνημονίου συνεργασίας, με το φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Anim.A.L.. Το προτεινόμενο πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα από τις υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο και συνεργαζόμενο κτηνίατρο, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν με επιτυχημένες κοινές δράσεις.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί άμεση κρατική παρέμβαση, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία, να αποτραπεί η δημιουργία νέων αδέσποτων ζώων και να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι που δοκιμάζονται από τις σοβαρές συνέπειες της επιζωοτίας.

Ο Δήμος Τυρνάβου αναμένει την ανταπόκριση των αρμόδιων Υπουργείων, προκειμένου να δοθεί λύση σε ένα έκτακτο, σύνθετο και υπαρκτό πρόβλημα, που αφορά τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τη συνολική διαχείριση των συνεπειών της ευλογιάς στον πρωτογενή τομέα.