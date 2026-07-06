Παραγωγός προσέφερε νεκταρίνια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο για να μην τα διαθέσει στην αγορά σε τιμές που απαξιώνουν τον κόπο του

Σημαντική ποσότητα με νεκταρίνια προσέφερε ο παραγωγός από τη Γιάννουλη κος Φάνης Τραγάκης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων.

Ο κος Τραγάκης τόνισε ότι πήρε την πρωτοβουλία αυτή να χαρίσει τη φετινή παραγωγή του σε συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη και όχι να τα διαθέσει στην αγορά σε τιμές που απαξιώνουν τον κόπο των παραγωγών. Επιπλέον επεσήμανε ότι με τη δράση αυτή θέλει να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη του και την αγάπη του προς τις ευπαθείς ομάδες της πόλης.

Τα φρούτα παρέλαβαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων κα Ευρυδίκη Γούλα η οποία ευχαρίστησε τον παραγωγό για την πρωτοβουλία αυτή καθώς και τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι πήραν τα φρούτα απευθείας από το χωράφι.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της