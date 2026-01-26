Παραδοσιακή βραδιά και κοπή βασιλόπιτας του Λυκείου των Ελληνίδων

Την Αγιοβασιλόπιτα του 2026 έκοψαν τα μέλη του ΔΣ και τα μέλη των χορευτικών ομάδων των ενηλίκων του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας, το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2026, σε μια εκδήλωση γεμάτη χορό και τραγούδι.

Η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας κ. Βασιλική Παπαγιάννη και ο δάσκαλος κ. Δημήτρης Τσιπλακούλης ευχήθηκαν σε όλους υγεία, καλοχρονιά, δημιουργία και ευημερία για το νέο έτος.

Με χαμόγελα και με αμείωτη χαρά και ενθουσιασμό έσμιξε η λυκειακή οικογένεια στον κύκλο του χορού. Το Λύκειον των Ελληνίδων είναι μια εστία πολιτισμού επικεντρωμένη στην ελληνική παράδοση, η οποία ενώνει με ισχυρούς, αληθινούς και ουσιαστικούς δεσμούς ζωής εδώ και 47 χρόνια τα μέλη του.

Στην παραδοσιακή αυτή βραδιά τα μέλη του ΛτΕ ταξίδεψαν σε όλες τις περιοχές της χώρας μας με τους μουσικούς, Γιάννη Τσιπλακούλη στο κλαρίνο, Λευτέρη Γάλλο στο βιολί, Κώστα Παπαδημητρίου στο λαούτο, Δημοσθένη Πανταζόπουλο στην κορνέτα, Βασίλη Σαραντινό στα κρουστά και Πάνο Κράια στο τραγούδι.