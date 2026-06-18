Παραδόθηκαν παιχνίδια αυλής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τυρνάβου

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και παραδόθηκαν παιχνίδια αυλής συνολικής αξίας 5.000,00 ευρώ για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμπελώνα και τον 1ο Παιδικό Σταθμό (πρώην Αγία Λαύρα).

Η συγκεκριμένη προμήθεια πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση του παιχνιδιού στους προαύλιους χώρους των δύο δομών, προσφέροντας στα παιδιά περισσότερες δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και ανάπτυξης των κινητικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Η ανανέωση και ο εμπλουτισμός του εξοπλισμού των παιδικών σταθμών συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου, ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος για τα φιλοξενούμενα παιδιά, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητά τους και ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προσχολικής αγωγής.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να επενδύει στη βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δομών του Δήμου, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδιών και των οικογενειών τους.