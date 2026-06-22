Παραδόθηκε η νέα αίθουσα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Γόννων

Σε ιδιαίτερα θερμό και συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα ο αγιασμός της νέας αίθουσας που παραχώρησε ο Δήμος Τεμπών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Γόννων, ενός χώρου που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις δράσεις, την πολιτιστική δημιουργία και την κοινωνική προσφορά του δραστήριου συλλόγου.

Τον αγιασμό τέλεσαν οι ιερείς, π. Ιωάννης και π. Χρήστος, ευλογώντας τον νέο χώρο και ευχόμενοι κάθε επιτυχία στο έργο του συλλόγου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Βασίλης Σίμος και κ. Χρήστος Γκουρομπίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραναστάσης, ο πρόεδρος της ΔΚ Γόννων κ. Θωμάς Παπαδόντας, η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΛΑ.ΣΥ. Τεμπών κα Μαρία Κωστή, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Βασίλης Σίμος και κ. Γιάννης Κοντογιάννης, ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Θωμάς Παπαλιάγκας, ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Γόννων κ. Χρήστος Γανοχωρίτης, καθώς και πλήθος γυναικών και κατοίκων της περιοχής, που τίμησαν με την παρουσία τους τη σημαντική αυτή στιγμή για τον σύλλογο.

Μετά την τέλεση του αγιασμού, η μικτή χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Γόννων εντυπωσίασε το κοινό, ερμηνεύοντας με εξαιρετικό τρόπο τρία τραγούδια και χαρίζοντας μία ιδιαίτερα όμορφη μουσική νότα στην εκδήλωση.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος του Συλλόγου κα Μαρία Καρατόλιου και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παρασκευή Δήμου καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους, ευχαρίστησαν τον Δήμο Τεμπών για την παραχώρηση της αίθουσας, όλους όσοι συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της, καθώς και τους χορηγούς που στήριξαν την προσπάθεια. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στη σημασία που έχει για τον σύλλογο η απόκτηση ενός μόνιμου χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί τις πολιτιστικές, κοινωνικές και δημιουργικές του δράσεις.

Ακολούθως, κάλεσαν τους επίσημους προσκεκλημένους να απευθύνουν σύντομους χαιρετισμούς, οι οποίοι συνεχάρησαν τον σύλλογο για τη διαχρονική και πολυσήμαντη προσφορά του στα πολιτιστικά δρώμενα των Γόννων και εξέφρασαν τη στήριξή τους στις πρωτοβουλίες του.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στον αγιασμό της αίθουσας που ο Δήμος μας παραχώρησε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Γόννων.

Ο χώρος αυτός προορίζεται να γίνει σημείο συνάντησης, δημιουργίας, συνεργασίας και προσφοράς. Ο Σύλλογός σας αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο του τόπου μας, με σημαντική κοινωνική και πολιτιστική δράση, διατηρώντας ζωντανές τις παραδόσεις και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Η Δημοτική Αρχή στηρίζει έμπρακτα τους συλλόγους που προσφέρουν στον τόπο μας, γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός είναι δύναμη ανάπτυξης, συμμετοχής και προόδου.

Εύχομαι ο σημερινός αγιασμός να σηματοδοτήσει μια νέα, δημιουργική πορεία, γεμάτη υγεία, ενότητα και επιτυχίες. Ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σας, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που ενώνει τους ανθρώπους και αναδεικνύει τον πολιτισμό του τόπου μας.

Καλή αρχή, καλή δύναμη στο έργο σας και καλό καλοκαίρι.

Σας ευχαριστώ.»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα εγκάρδιο και γιορτινό κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να ανταλλάσσουν ευχές για καλή και δημιουργική πορεία στον νέο χώρο του Συλλόγου. Στη συνέχεια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Γόννων προσέφερε σε όλους τους παρευρισκόμενους πλούσια εδέσματα, παραδοσιακά γλυκά και άλλα κεράσματα, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τη φιλοξενία και την ευγνωμοσύνη του προς όσους τίμησαν με την παρουσία τους τη σημαντική αυτή ημέρα.