Παραδόθηκε η νέα οδός Λαρίσης στον Αμπελώνα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην οδό Λαρίσης στον Αμπελώνα, με έναν νέο σύγχρονο δρόμο να παραδίδεται πλέον στους πολίτες, βάζοντας τέλος σε μια χρόνια κατάσταση ταλαιπωρίας για κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς.

Πρόκειται για έναν από τους πιο βασικούς και πολύπαθους οδικούς άξονες της πόλης, ο οποίος για πολλά χρόνια βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, προκαλώντας έντονα προβλήματα και ζητήματα οδικής ασφάλειας.

Η παρέμβαση που υλοποιήθηκε δεν περιορίστηκε μόνο στην ασφαλτόστρωση, αλλά αποτέλεσε μια συνολική και ολιστική αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου προχώρησε η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης αμιάντου, η κατασκευή έργων συλλογής ομβρίων για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, καθώς και η εγκατάσταση νέου σύγχρονου φωτισμού, ο οποίος σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες διαγραμμίσεις και σημάνσεις, ώστε ο δρόμος να παραδοθεί πλήρως ολοκληρωμένος και ασφαλής για οδηγούς και πεζούς.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής χαρακτήρισε την οδό Λαρίσης «έναν πολύπαθο δρόμο που για χρόνια αποτελούσε σημείο δικαιολογημένης αγανάκτησης για τους κατοίκους του Αμπελώνα», σημειώνοντας πως το έργο εντάσσεται στον μεγάλο κύκλο παρεμβάσεων που υλοποιεί η δημοτική αρχή σε ολόκληρο τον Δήμο Τυρνάβου.

Όπως υπογράμμισε, «με σχέδιο, επιμονή και διεκδίκηση καταφέραμε να προχωρήσουμε σημαντικά έργα που για χρόνια παρέμεναν στάσιμα, αλλάζοντας ουσιαστικά την εικόνα των υποδομών στον Τύρναβο, τον Αμπελώνα και τις κοινότητες του δήμου».

Ακόμη, ο δήμαρχος τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων και νέων έργων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, επισημαίνοντας πως αυτή η προσπάθεια μπορεί να φέρει αποτελέσματα μόνο μέσα από τον κοινό αγώνα των κατοίκων μαζί με τη δημοτική αρχή.