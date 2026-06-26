Παραδόθηκε ο ανακατασκευασμένος αγωνιστικός χώρος του Κλειστού Γυμναστηρίου Χάλκης

Στην παράδοση του ανακατασκευασμένου αγωνιστικού χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου Χάλκης παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλου, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, αθλητικών συλλόγων, γονέων και κατοίκων της περιοχής.

Το έργο αναβαθμίζει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της Χάλκης, προσφέροντας στα παιδιά, στους αθλητές και στα σωματεία έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο άθλησης, ικανό να φιλοξενήσει αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις.

Στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν για τις τοπικές κοινωνίες οι παρεμβάσεις που αφορούν τη νεολαία και τον αθλητισμό, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση ενός έργου αποτελεί για όσους το σχεδιάζουν και το υλοποιούν μια ξεχωριστή στιγμή δημιουργίας και ικανοποίησης. «Η χαρά που νιώθει κανείς σε τέτοιες στιγμές, όταν εγκαινιάζει έναν όμορφο χώρο, μοιάζει με τη χαρά της γέννησης. Όταν ένα έργο το σχεδιάζεις, το προγραμματίζεις και τελικά το βλέπεις να ολοκληρώνεται, αισθάνεσαι μια ιδιαίτερη συγκίνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι το νέο γυμναστήριο θα αποτελέσει έναν ελκυστικό χώρο για τα παιδιά της περιοχής, δίνοντάς τους περισσότερα κίνητρα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να περνούν δημιουργικά τον χρόνο τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Παράλληλα εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών.

«Αξίζει τον κόπο να γίνονται τέτοια έργα, γιατί δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας και τα βοηθούν να προχωρήσουν στη ζωή τους», σημείωσε, ευχόμενος ο νέος χώρος να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τη νεολαία και τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος ευχαρίστησε την Περιφέρεια Θεσσαλίας και προσωπικά τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου, τονίζοντας ότι η συνεργασία των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης αποδίδει απτά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσία πλήθους κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον ανακαινισμένο αγωνιστικό χώρο που τίθεται πλέον στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Σωτήρης Σουλούκος και η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας Αδριάνα Κομίτσα.