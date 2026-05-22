Παραλαβή νέου τρακτέρ από τον Δήμο Τυρνάβου για τις ανάγκες καθαριότητας και πρασίνου

Ο Δήμος Τυρνάβου προχώρησε στην προμήθεια νέου γεωργικού ελκυστήρα 3.600 κυβικών, συνολικού ύψους 37.000 ευρώ, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου.

Το νέο τρακτέρ, ισχύος 75 ίππων, με σύστημα 4×4 και σύγχρονο υδραυλικό εξοπλισμό, ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των υπηρεσιών του Δήμου, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες συντήρησης, καθαρισμού και παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους, αγροτική οδοποιία και πράσινο είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Η δημοτική αρχή συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης του στόλου και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με πιο άμεσο, στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο οι καθημερινές ανάγκες των δημοτών και των τοπικών κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος παρέλαβε το νέο όχημα για λογαριασμό του Δήμου, σημείωσε χαρακτηριστικά πως η δημοτική αρχή παρέλαβε μια υπηρεσία αποψιλωμένη από προσωπικό, υλικά και μέσα, με σοβαρές ελλείψεις και εκτεταμένη εξάρτηση από ιδιωτικοποιημένες λειτουργίες των προηγούμενων ετών. Παρά τις δυσκολίες που δημιουργούν η χρόνια υποστελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών, η υποχρηματοδότηση από το κράτος και το ασφυκτικό πλαίσιο της ανταποδοτικής λειτουργίας, καταβάλλεται καθημερινά προσπάθεια ώστε ο Δήμος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πόλεων και των χωριών.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί μέρος συνολικότερου σχεδιασμού ενίσχυσης του εξοπλισμού, καθώς ακολουθεί και νέα προμήθεια παρελκόμενων μηχανημάτων, όπως πλάγιος καταστροφέας και λοιπός εξοπλισμός, που θα συμβάλουν περαιτέρω στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.