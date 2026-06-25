Παραμένει κρατούμενος ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του

Κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης παραμένει ο 50χρονος Λαρισαίος, o οποίος κράτησε παρά τη θέλησή της την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, απειλώντας παράλληλα να προκαλέσει πυρκαγιά με καύσιμη ύλη.

Ο άνδρας φέρεται να εξέφραζε την έντονη δυσαρέσκειά του για πρόσφατη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Λάρισας, την οποία θεωρούσε άδικη, καθώς σχετιζόταν και με το καθεστώς επικοινωνίας του με τα παιδιά του.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε για την Παρασκευή το μεσημέρι. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος, ενώ του ορίστηκε και δικηγόρος.

kosmoslarissa.gr