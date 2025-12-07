Παραμένει σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής ο Δήμος Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου όπως και η ΔΕΥΑΛ, βρίσκονται επί ποδός, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα, λόγω της στάθμης των υδάτων και να διασφαλιστεί η προστασία των πολιτών και των υποδομών

Από τη ΔΕΥΑΛ έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες χειρισμού των θυροφραγμάτων που βρίσκονται στις εκβολές των δικτύων ομβρίων. Επιπλέον έκλεισε και το νέο θυρόφραγμα που τοποθετήθηκε στην εκβολή του αγωγού Χατζηχαλάρ, ενώ παρακολουθείται διαρκώς τηλεμετρικά η άνοδος της στάθμης, μέσω των σταθμημέτρων που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα.

Με αφορμή ότι η άνοδος της στάθμης του Πηνειού συνεχίστηκε και σήμερα ξεπερνώντας το μεσημέρι τα 5,5 μέτρα στο σταθμήμετρο της ΔΕΥΑΛ, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος συγκάλεσε σύσκεψη στις 16.00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, προκειμένου να εξεταστεί η εξέλιξη της κατάστασης των δικτύων και του ποταμού.

Ταυτόχρονα με τη συμβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποιείται παρέμβαση στη γέφυρα του Αλκαζάρ (στο δρόμο προς τη Γιάννουλη), στην οποία συγκεντρώθηκε μεγάλος όγκος φερτών υλικών, ώστε να αποφευχθούν φραξίματα και πιθανοί κίνδυνοι υπερχείλισης.

Στις περιοχές που είχαν πληγεί το 2023 (Άγιος Θωμάς, Νέα Σμύρνη, ΑΤΑ, Γιάννουλη, Φαλάνη) δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα, ενώ σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται τα νέα θυροφράγματα και αντλιοστάσια που έχουν εγκατασταθεί σε αυτά τα σημεία.

Επειδή, όμως, η στάθμη του Πηνειού ξεπέρασε το όριο επιφυλακής των 6,00 μ. στις 19:30 σήμερα το απόγευμα, τέθηκαν σε αυξημένη επιφυλακή τα συνεργεία της ΔΕΥΑΛ για ενδεχόμενη άντληση σε δίκτυα χαμηλών περιοχών της Ν. Σμύρνης που βρίσκονται πλησίον της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας.

· Να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε σημεία όπου έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα.

· Να ενημερώνουν άμεσα τον Δήμο ή τη ΔΕΥΑΛ για οποιοδήποτε περιστατικό (τηλ. 24ωρης λειτουργίας 2410 687 220).

· Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η ενημέρωση θα συνεχιστεί, ανάλογα με τις εξελίξεις.