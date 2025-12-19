Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες – Στην… άκρη τα τρακτέρ τις μέρες των γιορτών

Με ενεργά μπλόκα φαίνεται πως θα κάνει ποδαρικό το 2026.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις έχουν θορυβηθεί ιδιαίτερα μετά τις «ατασθαλίες» της Τρίτης και την παρακράτηση του συνόλου των εισφορών ΕΛΓΑ 2025 ακόμα και από παραγωγούς που έχουν δεσμευμένα αγροτεμάχια στον έλεγχο monitoring, συμβάν που κλόνισε την αρχική «καλή» διάθεση. Επιπλέον δε, οι μπλοκατζήδες εκτιμούν πως δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη ένα ξεκάθαρο και επίσημο πλάνο για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας.

Η πανελλαδική σύσκεψη σε ξενοδοχείο στον Λευκώνα Σερρών ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00 και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 17:00, μέσα σε τεταμένο κλίμα και την συμμετοχή εκπροσώπων από τουλάχιστον 60 αγροτικά μπλόκα.

Η κοινή γραμμή που κυριάρχησε σε όλες τις τοποθετήσεις, στη σχεδόν τρίωρη σύσκεψη, ήταν ότι οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις της κυβέρνησης αποτελούν ψίχουλα, που δεν απαντούν στα μεγάλα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί στην εγχώρια γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθούν τα τρακτέρ από τα μπλόκα.

Παράλληλα, στο τραπέζι της συζήτησης βρίσκεται και το ενδεχόμενο χαλάρωσης των μπλόκων πριν και μετά τα Χριστούγεννα, σε μια κίνηση στήριξης της αγοράς και της απρόσκοπτης μετακίνησης των πολιτών ενόψει των εορτών.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως πληροφορείται το Agronews, αποφασίστηκε και ένας οδικός χάρτης ενεργειών για τις αμέσως επόμενες ημέρες. Έτσι, για αύριο Παρασκευή 19/12 από νωρίς το πρωί όλα τα μπλόκα θα είναι πιο ελαστικά σε σχέση με την κίνηση των οχημάτων, για να διευκολυνθούν, όσοι το αποφασίσουν, να πάνε στη Λάρισα έξω από το δικαστήριο και να συμπαρασταθούν στους αγρότες που θα δικάζονται. Από το μεσημέρι και μετά, όμως, όλα τα μπλόκα συντονισμένα, θα κλείσουν το δρόμο στα σημεία όπου βρίσκεται το καθένα, ακόμη και παράδρομους μέχρι αργά το βράδυ.

Για το Σαββατοκύριακο, όσα μπλόκα βρίσκονται κοντά σε σταθμούς με διόδια, θα ανοίξουν τις μπάρες, για όσο περισσότερο χρόνο καταστεί δυνατό, προκειμένου να διεξάγεται ελεύθερα η κίνηση των οχημάτων, ενώ τη Δευτέρα θα ξανασφίξει ο κλοιός. Την Τρίτη 23/12 αποφασίστηκε να ανοίξουν όλα τα μπλόκα, από τουλάχιστον μια λωρίδα, να περάσει ο κόσμος και να πάει όπου θέλει να κάνει ήσυχα και χωρίς ταλαιπωρία τα Χριστούγεννά του -υπό την προϋπόθεση πως η τροχαία δεν θα συνεχίζει να εκτρέπει την κυκλοφορία, ρίχνοντας το μπαλάκι στους αγρότες- και αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, θα επιστρέψουν όλοι στις θέσεις τους.