Παραμονή Χριστουγέννων με συναυλία και φαντασμαγορικό drone show στην κεντρική πλατεία Λάρισας

Ένα φαντασμαγορικό drone show, στον ουρανό της Λάρισας και τη συναυλία της Μικτής Χορωδίας Μουσικού Συλλόγου Λάρισας, που θα συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας Junior περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων για την Παραμονή των Χριστουγέννων, αύριο. Από το πρωί, η πόλη θα κινείται σε γιορτινούς ρυθμούς, καθώς η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου θα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, με κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Απόψε, στο Χατζηγιάννειο το κοινό μπορεί να απολαύσει τη χριστουγεννιάτικη συναυλία μαθητών Λεσχών Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων (Τμήματα κιθάρας-αρμονίου), που ξεκινά στις 7 μ.μ., ενώ την ίδια ώρα, στον πεζόδρομο της Παπακυριαζή, στη συμβολή της με την Μ. Αλεξάνδρου, το κέντρο θα πλημμυρίσει με χριστουγεννιάτικες μελωδίες, με τη συναυλία Flashback Group.

Το αγαπημένο φορτηγό του Άη Βασίλη, το Santa Truck σήμερα το απόγευμα θα βρίσκεται στην οδό Βόλου, στην πλατεία Μ.Θεοδωράκη, μοιράζοντας χαρά σε μικρούς και μεγάλους.

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη παρέλαση, στις 30 Δεκεμβρίου, με παρουσιαστή τον αγαπημένο Γρηγόρη Αρναούτογλου, με κέφι, ζωντάνια και γιορτινή ενέργεια.

Ανάμεσα στα εντυπωσιακά άρματα που θα παρελάσουν στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας, ξεχωριστή θέση έχει το μαγικό ταχυδρομείο του Άη Βασίλη – το άρμα θα συνοδεύεται από δύο ξυλοπόδαρους, οι οποίοι θα κρατούν μεγάλους σάκους για να συγκεντρώνουν τα γράμματα των παιδιών.

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Λαρισαίων θα υποδεχθεί το νέο έτος με συναυλία του μοναδικού Δώρου Δημοσθένους, στην Κεντρική πλατεία.

Santa Truck – Περιοδείες σε συνοικίες και οικισμούς (5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.)

Τρίτη 23.12 – Πλατεία Μ.Θεοδωράκη (Βόλου)

Παρασκευή 26.12 – Αμπελόκηποι

Σάββατο 27.12 – Πλ.Μικρού Προφήτη Ηλία, Νεράιδα

Κυριακή 28.12 – Φαλάνη

Δευτέρα 29.12 – Κοιλάδα

Τετάρτη 31.12 – Φιλιππούπολη

Τρίτη 6.1.2026 – Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Τρίτη 23.12

· Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μαθητών Λεσχών Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων τμήματα κιθάρας-αρμόνιου

19:00 – Τμήμα Παιδικής Βιβλιοθήκης (3ος όροφος – Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο)

· Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Flashback Group

19:00 – Πεζόδρομος Παπακυριαζή & Μ. Αλεξάνδρου

Τετάρτη 24.12

· Κάλαντα από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων

Από το πρωί, στους δρόμους της πόλης

· Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας Μουσικού Συλλόγου Λάρισας με τη Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας Junior

· Drone Show – Φαντασμαγορικό υπερθέαμα στον ουρανό της πόλης

19.30 – Κεντρική Πλατεία

Σάββατο 27.12

· “Αναμνηστικές εορταστικές φωτογραφίες” – Λειτουργία Photo Booth

12.00 – Κεντρική Πλατεία

Κυριακή 28.12

· Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λαρισαίων

· “Αναμνηστικές εορταστικές φωτογραφίες” – Λειτουργία Photo Booth

12.00 – Κεντρική Πλατεία

Δευτέρα 29.12

· “Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες” – Εορταστική Συναυλία Συνόλου Πνευστών

13.00 Στοά Δημάρχου Αστεριάδη (Κούμα & Παναγούλη)

· “Να τα πούμε;” Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας ΔΩΛ

20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Τρίτη 30.12

· Κάλαντα από τον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής και Δημοτικής Μουσικής

12.30 – Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

· Εορταστική Συναυλία Μουσικού Σχήματος “Ανέλιξη”

13.00 – Φρίξου & Δευκαλίωνος

· Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση του Δήμου Λαρισαίων

Στο κέντρο της πόλης (από το απόγευμα)

Τετάρτη 31.12

· Κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων

Από το πρωί, στο κέντρο της πόλης

· Μεγάλη συναυλία με τον Δώρο Δημοσθένους – Υποδοχή Νέου Έτους

23:00 – Κεντρική Πλατεία

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ σε Κεντρική και πλατεία Ταχυδρομείου

Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Κεντρική πλατεία (πρωί – απόγευμα)

Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Ταχυδρομείου (πρωί-απόγευμα), με παγοδρόμιο, καρουζέλ και τρενάκι (για μικρά παιδιά)

Ως και τις 7 Ιανουαρίου

Σπίτι του Άη Βασίλη

Santa Truck – Περιοδείες στις γειτονιές και συνοικίες της Λάρισας

Περιοδείες με ξωτικά και Άη Βασίλη

Από τις 21 Δεκεμβρίου ως και τις 7 Ιανουαρίο