Παραμυθένια Ζυμοκαμώματα στο Fashion City Outlet:Το πιο γλυκό παιδικό εργαστήριο των Χριστουγέννων!

Το παραμύθι των Χριστουγέννων ξετυλίγεται στο Fashion City Outlet και γεμίζει τον χώρο με μυρωδιές, χαμόγελα και… πολλή χρυσόσκονη! Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» υποδέχεται τους μικρούς του φίλους στο πιο χαρούμενο παιδικό εργαστήρι ζύμης.

Τα παιδιά μπαίνουν στην κουζίνα των ξωτικών, πλάθουν ζυμαράκια και δημιουργούν τα δικά τους χριστουγεννιάτικα «θαύματα»: στολίδια, χιονανθρωπάκια και μικρές γιορτινές φιγούρες που παίρνουν μαζί τους για να στολίσουν το δέντρο τους στο σπίτι.

Ένα εργαστήρι γεμάτο παιχνίδι, δημιουργία, φαντασία και λαχταριστή γιορτινή διάθεση — φτιαγμένο για να ζεστάνει μικρές καρδιές και να χαρίσει πολύτιμες χριστουγεννιάτικες στιγμές στο πιο παραμυθένιο spot των φετινών γιορτών.

Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, το Fashion City Outlet υποδέχεται τα Χριστούγεννα με χαρά, δράσεις για όλη την οικογένεια και πολλές εκπλήξεις.

Παραμυθένια Ζυμοκαμώματα, στο κέντρο της καρδιάς μας: το Fashion City Outlet σας περιμένει για μια λαχταριστά γιορτινή Κυριακή!

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr