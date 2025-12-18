«Παραμυθένια Χριστούγεννα» στο Fashion City OutletΈνα γιορτινό πρόγραμμα γεμάτο ιστορίες, μουσική και μαγεία στο κέντρο της καρδιάς μας

Το Fashion City Outlet υποδέχεται τα φετινά Χριστούγεννα με τα «Παραμυθένια Χριστούγεννα», ένα ολοκληρωμένο εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων ανοιχτό για όλους, που μετατρέπει το εμπορικό κέντρο σε έναν ζωντανό χώρο παραμυθιού, τέχνης και γιορτινών εμπειριών για όλη την οικογένεια. Από τις 19 έως και τις 31 Δεκεμβρίου, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες καλούνται να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από θεατρικές αφηγήσεις, μπαλέτο, δημιουργικά εργαστήρια, μουσικές στιγμές και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες συναντήσεις.

Η Ωρέλια και το Μαγικό Φόρεμα των Παραμυθιών

Καθημερινά από 20 έως και 31 Δεκεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 14:00 και από τις 17:30 έως τις 19:30, η αγαπημένη Παραμυθού Ωρέλια επισκέπτεται το Fashion City Outlet φορώντας το εντυπωσιακό, γιγάντιο φόρεμά της – ένα ζωντανό, διαδραστικό σκηνικό. Μαζί με ένα παιχνιδιάρικο ξωτικό, αφηγούνται χριστουγεννιάτικες ιστορίες που ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των παιδιών, δημιουργώντας ένα θεατρικό ταξίδι γεμάτο μαγεία, φαντασία και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Χριστουγεννιάτικα Δημιουργικά Εργαστήρια

Παράλληλα, από 20 Δεκεμβρίου έως και 3 Ιανουαρίου, από τις 12:00 έως τις 14:00 και από τις 17:30 έως τις 19:30, το Fashion City Outlet φιλοξενεί Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια Δημιουργίας, όπου τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενισχύουν τη φαντασία και το γιορτινό πνεύμα. Χριστουγεννιάτικες γραβάτες, στολίδια και κατασκευές εμπνευσμένες από τη φύση μετατρέπονται σε μοναδικές δημιουργίες, τις οποίες οι μικροί καλλιτέχνες παίρνουν μαζί τους ως αναμνηστικό της εμπειρίας.

«Κλάρα, Καρυοθραύστης και Μάγος Ντροσελμάγιερ» – Mini Ballet Show

Τα Σαββατοκύριακα 20–21 και 27–28 Δεκεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 14:00 και από τις 17:30 έως τις 19:30, το κλασικό παραμύθι του Καρυοθραύστη ζωντανεύει μέσα από ένα ατμοσφαιρικό mini ballet show. Η Κλάρα, ο Καρυοθραύστης και ο μυστηριώδης Μάγος Ντροσελμάγιερ συναντούν το κοινό σε μια χορευτική αφήγηση γεμάτη εικόνες, μουσική και χριστουγεννιάτικη μαγεία, ενώ μετά την παράσταση οι επισκέπτες μπορούν να φωτογραφηθούν με τους χορευτές, κρατώντας μια ξεχωριστή ανάμνηση από τις γιορτές.

Συνάντηση με τον Άι-Βασίλη

Τα ίδια Σαββατοκύριακα, 20–21 και 27–28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00, ο Άι-Βασίλης υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στον θρόνο του στο Fashion City Outlet. Οι επισκέπτες μπορούν να τον γνωρίσουν από κοντά, να μοιραστούν τις ευχές τους και να φωτογραφηθούν μαζί του, δημιουργώντας αυθεντικές χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις.

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων.

Και ενώ τα παιδιά ζουν το παραμύθι, οι αγορές συνεχίζουν να ανταμείβονται: με κάθε αγορά από 30€ και άνω, οι επισκέπτες συμμετέχουν στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη ενέργεια SHOP, SCAN & WIN – Christmas Edition, διεκδικώντας ένα πενθήμερο ταξίδι τεσσάρων ατόμων στη Disneyland Paris.

Το Fashion City Outlet θα είναι ανοιχτό τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου, 11:00 – 20:00.

Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, το Fashion City Outlet σας προσκαλεί να ζήσετε τα πιο Παραμυθένια Χριστούγεννα, στο κέντρο της καρδιάς μας.

Φέτος τα Χριστούγεννα γεμίζουν φαντασία, χαμόγελα και μικρές μεγάλες στιγμές — στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr