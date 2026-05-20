Παρεμβάσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων από τον Δήμο Τυρνάβου

Ο Δήμος Τυρνάβου πραγματοποιεί συστηματικά το τελευταίο διάστημα σειρά από παρεμβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης του δημόσιου χώρου, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και την ενίσχυση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεργεία προχωρούν το τελευταίο διάστημα σε εκτεταμένες αποκαταστάσεις φθορών σε δρόμους και πεζοδρόμια στο κέντρο της πόλης του Τυρνάβου, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από παλαιότερες τομές, καθιζήσεις και γενικότερες φθορές του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται εργασίες αναβάθμισης σε παρτέρια και σημεία πρασίνου σε διάφορα σημεία της πόλης, με στόχο μια πιο λειτουργική και αισθητικά αναβαθμισμένη εικόνα του αστικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη παρέμβαση υλοποιείται στην οδό Σάντα – Γλέζου, απέναντι από την κεντρική πλατεία, όπου προχωρούν εργασίες αναμόρφωσης των παρτεριών με τοποθέτηση μαρμάρινων επενδύσεων, συμβάλλοντας στην αισθητική αναβάθμιση ενός από τα πιο κεντρικά σημεία του Τυρνάβου.

Το συγκεκριμένο έργο θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις σε όλα τα χωριά του Δήμου, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των πολιτών, στη λειτουργικότητα των υποδομών και στη συνολική αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών.