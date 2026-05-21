Παρεμβάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου για την ασφαλή και σύγχρονη υδροδότηση του Αμπελώνα

Σημαντικές εργασίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του δικτύου ύδρευσης πραγματοποιήθηκαν από τη Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου στον υδατόπυργο της περιοχής «Πρ. Ηλίας» στον Αμπελώνα.

Συγκεκριμένα, η δημοτική επιχείρηση προχώρησε η αντικατάσταση των παλαιών υδραυλικών εγκαταστάσεων του υδατόπυργου, οι οποίες λόγω παλαιότητας -άνω των 40 ετών- παρουσίαζαν επικίνδυνες διαρροές. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε διακοπή λειτουργίας της υδρευτικής γεώτρησης και εκκένωση του υδατόπυργου, ώστε να αντικατασταθούν πλήρως οι παλιές σιδερένιες εγκαταστάσεις από σύγχρονα υλικά πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς. Σημειώνεται ότι παρά τη διάρκεια των εργασιών και τη διακοπή λειτουργίας της γεώτρησης, με την κατάλληλη διαχείριση του δικτύου δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης.

Την εξέλιξη των εργασιών παρακολούθησε επιτόπου ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος ενημερώθηκε για την πορεία των παρεμβάσεων και τον συνολικό σχεδιασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου, Σταύρος Τσαγκαράκος ενημέρωσε αναλυτικά τον Δήμαρχο για την εξέλιξη των σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως αναφέρθηκε, έχει ολοκληρωθεί η ανόρυξη της νέας υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή «Πρ. Ηλίας» του Αμπελώνα και το επόμενο διάστημα ολοκληρώνονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της εγκατάστασης.

Παράλληλα, προχωρά η αντικατάσταση του παλαιού αγωγού αμιάντου που τροφοδοτεί τον υδατόπυργο με νέο αγωγό πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς, ενώ θα τοποθετηθούν και σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργίας και ελέγχου. Ήδη έχει εγκατασταθεί και η εφεδρική γεννήτρια της εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται η αυτονομία της ύδρευσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η νέα γεώτρηση αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου 2026, ενισχύοντας σημαντικά την επάρκεια και την ποιότητα υδροδότησης του Αμπελώνα.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης έγινε επίσης αναφορά στην πορεία του βιολογικού καθαρισμού στο Δαμάσι, ο οποίος έχει ήδη κατασκευαστεί και αναμένεται η ηλεκτροδότησή του από τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να ακολουθήσει η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η πλήρης λειτουργία του έργου, μαζί με τις συνδέσεις των κατοικιών, προγραμματίζεται για τα μέσα του φθινοπώρου του 2026.

Παράλληλα, όπως είναι γνωστό έχει κατατεθεί από τον Μάρτιο του 2026 πλήρης φάκελο στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση του έργου ανακατασκευής του βιολογικού καθαρισμού Αμπελώνα, προϋπολογισμού 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναμένονται ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν η νέα υδρευτική γεώτρηση Αγίας Σοφίας, οι νέοι αγωγοί ύδρευσης Δένδρων και Πλατανουλίων, καθώς και τα νέα αντιπλημμυρικά έργα στο Αργυροπούλι.

Τέλος υπήρξε σχετική ενημέρωση για τις εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του βιολογικού καθαρισμού της πόλης του Τυρνάβου, οποίες ολοκληρώνονται εντός του καλοκαιριού.

Η εγκατάσταση λειτουργεί από το 1995 και οι σχετικές εργασίες εκσυγχρονισμού κρίθηκαν αναγκαίες και σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά πρότυπα, ώστε η επεξεργασία των λυμάτων να είναι περιβαλλοντικά ορθή.