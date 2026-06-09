Παρουσίαση βιβλίου του Θωμά Παπακωνσταντίνου στη Λάρισα

Ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων/ Παράρτημα Λάρισας και το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ, συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο: «Χριστόφορος Περραιβός, Αθανάσιος Ψαλίδας – Παπανδρέας Ιδρωμένος. Εθνική Εταιρία – Ελληνική Νομαρχία. (Επαναστατικό Μανιφέστο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού)», του Θεσσαλού Συγγραφέα, Οικονομολόγου, Ιστορικού Ερευνητή, Θωμά Β. Παπακωνσταντίνου, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και ώρα 6.00 μμ, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας (Ιουστινιανού 42. στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος του 5ου Γυμνασίου – Λυκείου).

Ο Θωμάς Β. Παπακωνσταντίνου γεννήθηκε στο Λυκούδι Ελασσόνας, σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και ασκεί το επάγγελμα του Οικονομολόγου. Ταυτόχρονα ασχολήθηκε με την ιστορική έρευνα και έχει εκδώσει 24 βιβλία και δημοσίευσε πολλές εργασίες σε περιοδικά και εφημερίδες.