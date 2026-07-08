Παρουσίαση πρώτων βοηθειών και πρόληψης ατυχημάτων την Κυριακή 12 Ιουλίου στη Βελίκα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς και το ΕΚΑΒ 5η Περιφέρεια – Λάρισα, διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Πρώτες Βοήθειες και Πρόληψη Ατυχημάτων», με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα άμεσης αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και πρόληψης ατυχημάτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, στις 11:30 π.μ., στον Πολυχώρο Πλατανιά Βελίκας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εξειδικευμένα στελέχη του ΕΚΑΒ θα παρουσιάσουν βασικές γνώσεις και πρακτικές πρώτων βοηθειών, καθώς και χρήσιμες οδηγίες για την πρόληψη ατυχημάτων στην καθημερινή ζωή και στους χώρους αναψυχής.

Σας περιμένουμε να ενημερωθούμε, να μάθουμε και να συμβάλουμε όλοι μαζί στην ενίσχυση της πρόληψης και της ασφάλειας στην τοπική μας κοινωνία.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.