Παρουσίαση του τμήματος Θεατρικού Εργαστηρίου για παιδιά στο θέατρο “Κώστας Τσιάνος”

Το Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού για παιδιά 6 έως 12 ετών του Θεσσαλικού Θεάτρου ανοίγει για πρώτη φορά την πόρτα του στο κοινό και σας προσκαλεί σε μια ανοιχτή παρουσίαση – μια πρώτη συνάντηση – την Κυριακή 7 Ιουνίου και ώρα 12:00 στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος». Η παρουσίαση αποτελεί μια γιορτή της παιδικής δημιουργικότητας και της θεατρικής εξερεύνησης, όπου το παιχνίδι συναντά τη σκηνή και η φαντασία γίνεται παράσταση.

Μέσα από μια σειρά βιωματικών συναντήσεων, τα παιδιά του εργαστηρίου από τον φετινό Ιανουάριο μέχρι τώρα, γνώρισαν βασικά εργαλεία του θεατρικού παιχνιδιού: ρυθμό, αυτοσχεδιασμούς, επαλήθευση αντικειμένων, μουσικά και ομαδικά παιχνίδια φαντασίας. Σταδιακά, η ομάδα οδηγήθηκε στη δημιουργία μικρών σκηνικών στιγμών, καλλιεργώντας τη συνεργασία, την έκφραση και τη χαρά της σκηνικής επικοινωνίας.

Αφετηρία της τελικής παρουσίασης αποτελεί το βιβλίο «Η Μάχη της Κασετίνας» της Ευγενίας Μαραγκού. Τα παιδιά θα ζωντανέψουν επί σκηνής αγαπημένα αποσπάσματα της ιστορίας, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσουν και νέες σκηνές που γεννήθηκαν από τη δική τους φαντασία και συλλογική δημιουργία.

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί αυτή τη χαρούμενη πρώτη εμφάνιση της ομάδας των μικρών μας ηρώων!

Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού: Στεφανία Μακρή

Τμήμα θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά 6 έως 12 ετών

Θέατρο Κώστας Τσιάνος

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 Ώρα: 12:00