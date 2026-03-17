Παρουσίαση φωτογραφικού έργου της Ματίνας Τσικρίκα στο χώρο της fplus

Στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων συναντήσεων, η Φωτογραφική Ομάδα fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, φιλοξενεί σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, και ώρα 19:30, στο Μύλο του Παππά, (1ος όροφος) Γεωργιάδου 53 στη Λάρισα, τη Λαρισαία ερασιτέχνη φωτογράφο και μέλος της fplus Ματίνα Τσικρίκα, η οποία θα παρουσιάσει στο κοινό, τη φωτογραφική της δουλειά με τίτλο “Αλλού”.

Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Είσοδος Ελεύθερη

Η Τσικρίκα Ματίνα, γεννήθηκε και ζει στη Λάρισα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με δικό της γραφείο στη Λάρισα. Η φωτογραφία ήρθε από αλλού: δύο φωτογραφικές μηχανές που της εμπιστεύτηκε επ’ αορίστω, κάποιος που ξέρει να βλέπει και ήθελε να της μάθει το ίδιο. Μια Leica M8 κι μια Olympus PEN-F, που άνοιξαν έναν άλλο τρόπο να βλέπει τον κόσμο.

Την ενδιαφέρουν οι άνθρωποι σε κίνηση, οι αντιθέσεις (παλιό και νέο, ησυχία και θόρυβος) και οι στιγμές που κανείς συνήθως δεν κοιτάζει. Το 2024 παρακολούθησε το σεμινάριο της ομάδας FPlus Λάρισας, κι από φέτος είναι επίσημα μέλος της. Η σειρά αυτή είναι μια πρώτη φορά σε έναν τόπο που δεν μοιάζει με τίποτα