Παρουσία Λαρισαίων μαθηματικών στο πανελλήνιο συνέδριο στα Ιωάννινα

Το Παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συμμετείχε ενεργά στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Μ.Ε., που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα στις 14, 15 και 16 Νοεμβρίου, με θέμα: «Τα Μαθηματικά του Σήμερα και η Διασύνδεσή τους με τις Άλλες Επιστήμες».

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εργασίες και παρεμβάσεις γύρω από τη διδασκαλία των μαθηματικών, τη σχέση τους με τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις άλλες επιστήμες και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις.

Τα μέλη του Παραρτήματος: Βαλώζος Νικόλαος, Βογιατζής Παναγιώτης, Ζέρβας Νικόλαος, Θέου Νάντια, Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, Καστόρης Γιάννης, Λυμτσιούλη Χρύσα, Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, Πατσιούρα Βανέσσα, Σαμακίδης Βαγγέλης, Σαμπάνη Μαρία, Τερζόπουλος Σωτήριος, Τσιαπράκα Λία, Χατζηγρίβας Άρης, Χρηστίδης Γιώργος είχαν σημαντική παρουσία στο συνέδριο, συμμετέχοντας σε προεδρεία, επιτροπές και παρακολουθώντας τις εργασίες του.

Η συμμετοχή των μελών του Παραρτήματος επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή του στην προώθηση της μαθηματικής παιδείας, τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της επιστημονικής κοινότητας.