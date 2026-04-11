Παρουσία Μανώλη η Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στον Πυργετό

Με βαθιά κατάνυξη και συμμετοχή πλήθους πιστών κορυφώθηκε το Θείο Δράμα τη Μεγάλη Παρασκευή στους Ιερούς Ναούς του Δήμου Τεμπών, μέσα σε ατμόσφαιρα ευλάβειας και πνευματικής συγκίνησης.

Ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, στο πλαίσιο της Μεγάλης Παρασκευής, πραγματοποίησε περιοδεία σε χωριά του Δήμου Τεμπών, όπου μαζί με τη σύζυγό του Ευαγγελία προσκύνησε τους Επιταφίους, συμμετέχοντας ενεργά στο κλίμα κατάνυξης των τοπικών κοινωνιών. Στη συνέχεια παρευρέθηκε στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου, που τελέστηκε στον Πυργετό, καθώς και στην περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους της κοινότητας. Τον Δήμαρχο συνόδευαν η σύζυγός του Ευαγγελία, ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Βλάχος, ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Κώστας Ζαρδούκας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πυργετού κ. Αθανάσιος Λαϊνας, καθώς και ο σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Πυργετού κ. Μιχάλης Ρούπας.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς θρησκευτικής ευλάβειας, πλήθος πιστών συμμετείχε στην κορύφωση του Θείου Δράματος, τιμώντας τα Πάθη του Κυρίου. Η περιφορά του Επιταφίου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή κατοίκων κάθε ηλικίας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε:

«Η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί ημέρα περισυλλογής, πίστης και ενότητας. Η συμμετοχή όλων μας στην Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και στην περιφορά του Επιταφίου ενισχύει τους δεσμούς της τοπικής μας κοινωνίας και μας υπενθυμίζει διαχρονικές αξίες, όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη και η ελπίδα. Εύχομαι σε όλους καλή Ανάσταση με υγεία και δύναμη!»

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τον εφημέριο και το εκκλησιαστικό συμβούλιο για την άρτια διοργάνωση της ιερής ακολουθίας, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στη διατήρηση των θρησκευτικών μας παραδόσεων.