Παρουσία Μανώλη στην 12η Πανελλήνια Ιππική Συνάντηση Φίλων Αλόγων Ελεύθερης Ιππασίας στους Γόννους

O Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό στην 12η Πανελλήνια Ιππική Συνάντηση Φίλων Αλόγων Ελεύθερης Ιππασίας, που διοργάνωσε με επιτυχία ο Σύλλογος Αραβανίτικων Αλόγων «Άγιος Γεώργιος» Γόννων, με τη στήριξη του Δήμου Τεμπών.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο όμορφο χωριό των Γόννων του Δήμου Τεμπών, κατά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, προσφέροντας σε συμμετέχοντες και επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες, αξέχαστες διαδρομές με άλογα στη φύση και στιγμές άπλετης διασκέδασης.

Η τοποθεσία μπορεί να άλλαξε, ωστόσο το κλίμα, η φιλοξενία και η αγάπη για το άλογο και την ελεύθερη ιππασία παρέμειναν τα ίδια, δημιουργώντας νέες όμορφες αναμνήσεις για όλους όσοι συμμετείχαν.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών ανέφερε:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για τον Δήμο Τεμπών να φιλοξενεί μια τόσο σημαντική πανελλήνια διοργάνωση στους Γόννους, έναν τόπο με φυσική ομορφιά, παράδοση και ανθρώπους φιλόξενους.

Η 12η Πανελλήνια Ιππική Συνάντηση δεν αποτελεί μόνο μια γιορτή για τους φίλους του αλόγου και της ελεύθερης ιππασίας, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία προβολής του τόπου μας, της πολιτιστικής μας ταυτότητας και των φυσικών μας διαδρομών.

Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Σύλλογο Αραβανίτικων Αλόγων «Άγιος Γεώργιος» Γόννων για την άρτια διοργάνωση, καθώς και όλους τους εθελοντές και συμμετέχοντες που με το μεράκι και την αγάπη τους κρατούν ζωντανή αυτή την ξεχωριστή παράδοση.

Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την παράδοση, την εξωστρέφεια και την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών κ. Μιχάλης Λίταινας, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας, Αθανάσιος Βλάχος, Αθανάσιος Καραναστάσης και Γιώργος Ντόντος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλης Σίμος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Γόννων και Όσσας κ.κ. Θωμάς Παπαδόντας και Κωνσταντίνος Αποστόλου, ο σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιάς κ. Απόστολος Μπουρουζίκας, καθώς και πλήθος γνωστών, φίλων και επισκεπτών.

Ο Δήμος Τεμπών συγχαίρει τους διοργανωτές για την επιτυχημένη εκδήλωση και εύχεται η Πανελλήνια Ιππική Συνάντηση να συνεχίσει να μεγαλώνει, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους φίλους της ιππασίας από όλη την Ελλάδα.