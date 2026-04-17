Παρουσία Τουρνά η σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο στην Περιφέρεια

Συντονιστική σύσκεψη για την προετοιμασία ενόψει αντιπυρικής περιόδου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Τουρνά, και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτριο Κουρέτα, την Τρίτη 21 Απριλίου στις 12:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Λάρισα (Καλλισθένους 27 και Θεοφράστου).

Σκοπός της σύσκεψης είναι η διεξαγωγή ουσιαστικής συζήτησης επί των θεμάτων που σχετίζονται με την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο 2026, ώστε, ενόψει της έναρξής της, να διασφαλιστεί ολοκληρωμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στην σύσκεψη έχουν προσκληθεί βουλευτές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι Ενόπλων Δυνάμεων- Σωμάτων Ασφαλείας, Δασικής Υπηρεσίας, ΔΕΔΔΗΕ, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και Κεντρική Οδός και εθελοντικών ομάδων.