Παρουσία του Δημάρχου Τεμπών τα εγκαίνια της έκθεσης “Η Όσσα στο διάβα… των χρόνων”

Παρουσία του Δημάρχου Τεμπών Γιώργου Μανώλη πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Η Όσσα στο διάβα… των χρόνων», την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Όσσας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Ισότητας κ. Βασίλης Σίμος, οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Τεμπών κ.κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας και Γιώργος Νικολάου, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Λαρισαίων κ. Βασίλης Μητροδήμος, η επικεφαλής της παράταξης ΛΑ.ΣΥ. Τεμπών κα Μαρία Κωστή, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λάμπρος Ζάρρας, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Όσσας και Συκουρίου κ.κ. Κώστας Αποστόλου και Μιχάλης Γκουντής, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, καθώς και πλήθος κόσμου.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο φωτογραφικό ταξίδι στο παρελθόν της Όσσας, μέσα από ένα πλούσιο ασπρόμαυρο φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει στιγμές από την καθημερινή ζωή, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις, τη μουσική και τους χορούς του χωριού. Μέσα από τις εικόνες αναδεικνύονται μνήμες και εμπειρίες των κατοίκων, φωτίζοντας σημαντικές πτυχές της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής μιας άλλης εποχής.

Η έκθεση, αποτελεί καρπό μιας δεκαετούς συλλογικής προσπάθειας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Όσσας, όσο και των ανθρώπων της Όσσας με στόχο τη διάσωση και ανάδειξη πολύτιμων στοιχείων της τοπικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από την κα Φανή Καλοκαιρινού, επιστημονική διευθύντρια του Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, τον κ. Κώστα Σπανό, εκπαιδευτικό και λαογράφο, εκδότη του «Θεσσαλικού Ημερολογίου», καθώς και από τον διακεκριμένο καρδιολόγο και συντοπίτη κ. Σωτήρη Πράππα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Μορφωτικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Όσσας και τελούσε υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Τεμπών και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων. Την ευθύνη της παρουσίασης είχε η κα Αλεξάνδρα Ναβροζιάδου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Μορφωτικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Όσσας τίμησε με αναμνηστικές πλακέτες τους επίσημους καλεσμένους και ομιλητές.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα πολύτιμο παράθυρο στο παρελθόν του τόπου μας. Μέσα από τις εικόνες ζωντανεύουν μνήμες, πρόσωπα και στιγμές που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της Όσσας. Συγχαίρω θερμά τον Μορφωτικό – Πολιτιστικό Σύλλογο για τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία και τη μακρόχρονη προσπάθειά του να διασώσει και να αναδείξει την πολιτιστική μας κληρονομιά.Τέτοιες δράσεις μας ενώνουν, μας εμπνέουν και μας θυμίζουν ότι ο τόπος μας έχει ψυχή — και αυτή αξίζει να τη φροντίζουμε και να την αναδεικνύουμε. Ως Δήμος Τεμπών θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που κρατούν ζωντανή την ιστορική μας μνήμη και εμπνέουν τις επόμενες γενιές.»

Ο Δήμος Τεμπών συγχαίρει τον Μορφωτικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Όσσας για την αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.