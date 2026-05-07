Παρουσιάζεται η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη των Φαρσάλων

Την παρουσίαση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη των Φάρσαλα διοργανώνει ο Δήμος Φαρσάλων την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 17:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα προτεινόμενα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που αφορούν τον αστικό ιστό της πόλης, στο πλαίσιο της συνολικής μελέτης που εκπονήθηκε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης πολιτών και οχημάτων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου Φαρσάλων για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της κυκλοφοριακής οργάνωσης.