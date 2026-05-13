Παρουσιάζεται σήμερα στη Λάρισα το βιβλίο του δημοσιογράφου Ηλία Σκυλλάκου

Οι Εκδόσεις «Τόπος» και το βιβλιοπωλείο «Καλτσάς» παρουσιάζουν το βιβλίο του δημοσιογράφου Ηλία Σκυλλάκου, με τίτλο «Η Σκιά του Πενταγώνου στη Λατινική Αμερική – Από τον Ψυχρό Πόλεμο στον Τραμπ», την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 20:00, στη Λογοτεχνική Γωνία (Γαληνού και Φαρμακίδου).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν :

Κώστας Γκιάστας , δημοσιογράφος – εφημερίδα «Ελευθερία», Θεσσαλία Tv

, δημοσιογράφος – εφημερίδα «Ελευθερία», Θεσσαλία Tv Ανδρέας Νταής , οικονομολόγος – μέλος της Αντιπολεμικής Κίνησης Λάρισας

, οικονομολόγος – μέλος της Αντιπολεμικής Κίνησης Λάρισας Παναγιώτης Παπαδομανωλάκης , δημοσιογράφος – The Press Project

, δημοσιογράφος – The Press Project και ο συγγραφέας του βιβλίου.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Δέσποινα Θεοδώρου.

«Το βιβλίο επιχειρεί να αναδείξει την οργανική φύση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στην ήπειρο, από τον Ψυχρό Πόλεμο έως τις σύγχρονες μορφές υβριδικού, οικονομικού και στρατιωτικού πολέμου. Στο επίκεντρό του βρίσκονται ορισμένα διαχρονικά ιστορικά παραδείγματα επεμβάσεων (μυστικών και φανερών), ενώ ολοκληρώνεται µε τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, στις 3 Ιανουαρίου του 2026. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, μεταξύ άλλων, και στη νέα φάση της αμερικανικής επιθετικότητας, όπου ο Τραµπ απογυμνώνει τον ιμπεριαλισμό από τα προσχήματα του «εκδημοκρατισμού» και του «ανθρωπισμού».

Οι πολιτικές ανακατατάξεις, η κοινωνική αντίσταση και η ενίσχυση νέων διεθνών οικονομικών και γεωπολιτικών δεσμών αναδεικνύουν τα όρια της αμερικανικής κυριαρχίας στη Λατινική Αμερική. Μια σειρά από χώρες αμφισβητούν την Ουάσινγκτον και αναζητούν δρόμους μεγαλύτερης πολιτικής και οικονομικής ανεξαρτησίας. Μέσα σε αυτές τις ρωγμές, ανοίγει ένα πραγματικό «παράθυρο ευκαιρίας» για τους λαούς της Λατινικής Αμερικής ώστε να σπάσουν τον ιστορικό κύκλο της εξάρτησης, να διεκδικήσουν τον πλούτο τους και να χαράξουν μια πορεία αξιοπρέπειας. Όμως, αυτός ο δρόμος δεν θα είναι ούτε εύκολος ούτε γραμμικός»