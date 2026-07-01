Παρουσιάζεται στη Λάρισα το έργο «Έξυπνες Γέφυρες»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), υπό την ευθύνη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διοργανώνει την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, στις 11:30 π.μ., την εκδήλωση παρουσίασης του έργου «Έξυπνες Γέφυρες». Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Ιωάννης Βαρνάς» (3ος όροφος) του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ (Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα, Λάρισα).

Το έργο έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την παρακολούθηση οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών. Εισάγει νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση των τεχνικών υποδομών, συλλέγοντας, επεξεργάζοντας και αναλύοντας δεδομένα με στόχο τη μετάβαση σε ένα μοντέλο διαχείρισης που βασίζεται στην πρόληψη και τη χρήση τεκμηριωμένων δεδομένων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτριος Κουρέτας και ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων του Δήμου Λαρισαίων, κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή βίντεο του έργου, καθώς και αναλυτική παρουσίαση της πλατφόρμας από τους Data Analysts της OSMOS HELLAS A.E., κα Έλενα Χαριτωνίδου και κ. Δημήτρη Γκαβέρα.

Οι «Έξυπνες Γέφυρες» αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής, όπως αισθητήρες, Internet of Things (IoT), τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά δίδυμα (Digital Twins). Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://smart-bridges.gr/

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ