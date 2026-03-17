Παρουσιάζεται  στη Λάρισα το βιβλίο του Γιώργου Γιαννούση “Μετά τον έρωτα τι;”

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, το βιβλιοπωλείο “Καλτσάς” και οι εκδόσεις Αρμόςσας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου “Μετά τον έρωτα τι;” του Γιώργου Γιαννούση, την Παρασκευή 20 Μαρτίου & ώρα 19:00 στη Λογοτεχνική Γωνία (Γαληνού 3, Λάρισα τ.κ. 41222).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

• Μαρία Γαλλιού, Χωρική Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ, Δικηγόρος,

• Λευτέρης Παπαστεργίου, Δημοσιογράφος,

• Αριστέα Πάνου,Αναγνώστρια,

• Ντάρια Παπαδοπούλου, Αναγνώστρια,

και ο συγγραφέας Γιώργος Γιαννούσης.

Την εκδήλωση θα πλαισιώνουν έργα της εικαστικού Θάλειας Θεοφίλου.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Γιώργος Γιαννούσης είναι ψυχοθεραπευτής, με σπουδές στην Ψυχολογία (University of Essex) και στην Κοινωνιολογία (Πάντειο Πανεπιστήμιο), με μεγάλη εμπειρία στη συμβουλευτική & στην ψυχοθεραπεία ενηλίκων. Έχει διατελέσει γραμματέας στην ελληνική εταιρεία κλινικής κοινωνικής ψυχολογίας, είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας, είναι, επίσης, πιστοποιημένος σύμβουλος εξαρτήσεων και εκπαιδευτής ενηλίκων. Έχει στο ενεργητικό του πλήθος εκπαιδεύσεων (μεταπτυχιακές σπουδές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, πλήθος εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων), συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, ομιλίες, και εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Βιωματικός οδηγός ψυχοθεραπείας» (εκδ. Αρμός – 2021) και αρθρογράφος σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα επιστημονικού και γενικότερου ενδιαφέροντος.