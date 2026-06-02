Παρουσιάζεται στη Λάρισα το νέο βιβλίο του Θεοδόση Πελεγρίνη “Το φιλοσοφικό Θέατρο”

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 19:30, παρουσιάζεται στο Χατζηγιάννειο, στη Λάρισα, το νέο βιβλίο του Θεοδόση Πελεγρίνη. Η παρουσίαση θα γίνει από την σκηνοθέτιδα Κυριακή Σπανού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας. “Το Φιλοσοφικό Θέατρο” (εκδόσεις Κωσταράκη), ένα έργο που επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη βαθιά και ουσιαστική συνάντηση δύο κορυφαίων πεδίων του πολιτισμού: της φιλοσοφίας και του θεάτρου. Ο συγγραφέας θα μιλήσει με θέμα “Το φιλοσοφικό θέατρο – Ιστορία και Προοπτική”, αναδεικνύοντας τη διάκριση ανάμεσα στο φιλοσοφικό θέατρο και το απλώς “φιλοσοφημένο” θέατρο.

Στο βιβλίο του, ο Πελεγρίνης προτείνει ένα ιδιαίτερο θεατρικό είδος, όπου η φιλοσοφία δεν λειτουργεί ως υπόβαθρο ή διακοσμητικός στοχασμός, αλλά ως ζωντανός διάλογος επί σκηνής. Μέσα από μια ιστορική αναδρομή στην κοινή πορεία θεάτρου και φιλοσοφίας —από τη γέννησή τους έως τη σύγχρονη εποχή— και μέσα από τέσσερα θεατρικά έργα, το Φιλοσοφικό Θέατρο διερευνά πώς η σκηνή μπορεί να γίνει τόπος μεταμόρφωσης του θεατή: να τον κάνει να σκέφτεται και να αισθάνεται αλλιώς από πριν. Η παρουσίαση εντάσσεται οργανικά στον ευρύτερο διάλογο της φετινής σεζόν γύρω από το θέατρο ως πεδίο ιδεών, λόγου και ενεργής σκέψης, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ερώτημα για τη βαθύτερη αποστολή της θεατρικής πράξης σήμερα.

Ο συγγραφέας Θεοδόσης Πελεγρίνης είναι καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Αθηνών, δοκιμιογράφος, λεξικογράφος, διηγηματογράφος, μυθιστοριογράφος. Εκτός από την ενεργό ενασχόλησή του εις το θέατρο ως ηθοποιού και ως συγγραφέα έργων που ανέβηκαν σε σκηνές εντός και εκτός της Ελλάδας, έχει παρουσιάσει από την Δημόσια Ελληνική Τηλεόραση και από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σειρές εκπομπών πολιτιστικού χαρακτήρα.