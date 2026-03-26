Παρουσιάζεται στη Λάρισα το Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ

H επόμενη παρουσίαση του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Σύστηματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και ώρα 13:00 , στο ξενοδοχείο *DIVANI PALACE *LARISSA, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Φορέα.

Την κεντρική παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο οποίος θα αναπτύξει τις νέες ψηφιακές δυνατότητες του συστήματος και τα οφέλη για πολίτες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Το Νέο ΟΠΣ στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και στην επιτάχυνση της απονομής συντάξεων.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι Τοπικών Αρχών, Επιμελητηρίων Θεσσαλίας, Ενώσεων Επιχειρηματιών και Φορέων της αγοράς.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», και αποτελεί βασικό πυλώνα εκσυγχρονισμού της κοινωνικής ασφάλισης.