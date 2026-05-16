Παρουσιάζεται το βιβλίο “Όσα κρύβει η σιωπή” της Μαρίας Παπαδάκη

Το βιβλιοπωλείο NAKAS BOOK HOUSE και οι εκδόσεις Χάρτινη Πόλη προσκαλούν το αναγνωστικό κοινό σε μια συνάντηση με τη συγγραφέα Μαρία Παπαδάκη, με αφορμή το νέο της βιβλίο «Όσα κρύβει η σιωπή».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου, στις 18.00, στο NAKAS BOOK HOUSE, στο Fashion City Outlet. Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου της, δίνοντας στους αναγνώστες την ευκαιρία να τη γνωρίσουν από κοντά και να μοιραστούν μαζί της σκέψεις γύρω από την ιστορία που ξεδιπλώνεται στις σελίδες του έργου.

Το «Όσα κρύβει η σιωπή», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, παρουσιάζεται ως ένα μυθιστόρημα εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία. Ήδη από τον τίτλο του, το βιβλίο ανοίγει έναν υπόγειο διάλογο με όλα εκείνα που μένουν ανείπωτα, με τις μνήμες που επιμένουν, με τις αλήθειες που συχνά θάβονται κάτω από τη σκόνη του χρόνου, αλλά δεν παύουν ποτέ να ζητούν δικαίωση.

Η παρουσία της συγγραφέως στον χώρο του βιβλιοπωλείου μετατρέπει την υπογραφή βιβλίου σε μια πιο ουσιαστική αναγνωστική συνάντηση. Γιατί κάθε βιβλίο κουβαλά τη δική του διαδρομή, όμως η στιγμή που ο αναγνώστης συναντά τον άνθρωπο πίσω από τις λέξεις έχει πάντα μια ξεχωριστή συγκίνηση.

Μπορεί άραγε η σιωπή να κρύβει περισσότερες αλήθειες από όσες αντέχει να πει μια φωνή;