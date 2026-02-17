Παρουσιάστηκαν τα “Μικρά Απαντα” του Παύλου Λάλου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας, παρουσιάστηκε το βιβλίο «ΜΙΚΡΑ ΑΠΑΝΤΑ» (Ανθολογία Ποιητική) του Παύλου Λάλου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας, του Δήμου Ελασσόνας, του Δικτύου ΔΙ.Κ.Ε.Α.Ε.ΕΛ. και των περιοδικών Αντι.δωρο και ΕΝΤΕΧΝΩΣ.

Χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Ελασσόνας, κα Βιβή Γκουγκούλη, και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ελασσόνας, κ. Αστέριος Δημουλάς, ενώ αναγνώστηκε και χαιρετισμός του υπεύθυνου του περιοδικού ΕΝΤΕΧΝΩΣ, Θεόφιλου Λάλου, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί.

Τη βιβλιοπαρουσίαση συντόνισε η Διαμάντη Λαμπρινή (εκπαιδευτικός – Γραμματέας ΔΙ.Κ.Ε.Α.Ε.ΕΛ.), η οποία παρουσίασε σύντομο βιογραφικό των ομιλητών, διάβασε τρία ποιήματα από το βιβλίο και αναφέρθηκε στους τίτλους των έργων του συγγραφέα. Στη συνέχεια, η Μπλιούμη Ελένη (εκπαιδευτικός – Πρόεδρος ΔΙ.Κ.Ε.Α.Ε.ΕΛ.) αναφέρθηκε στη δομή του βιβλίου, που αποτελείται από επτά ενότητες, και διάβασε ενδεικτικά ποιήματα. Ο Λιόλιος Θωμάς (φιλόλογος – Αντιπρόεδρος ΔΙ.Κ.Ε.Α.Ε.ΕΛ.) μίλησε για την έννοια της ποίησης και παρουσίασε τη μακρόχρονη ποιητική πορεία του Παύλου Λάλου, από τη νεανική του ηλικία έως σήμερα.

Ο συγγραφέας ευχαρίστησε τους ομιλητές και τους παρισταμένους, καθώς και την Ξανθούλα Αλευρά για τη μετάφραση τεσσάρων ποιημάτων στα Αγγλικά, τον χορηγό Λευτέρη Μ. Σαΐτη από το Καλοχώρι Λάρισας και τη σύζυγό του Ελένη για τη σταθερή της συμπαράσταση στις βιβλιοπαρουσιάσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Παύλος Λάλος διάβασε ένα αδημοσίευτο ποίημα με τίτλο «Της Ειρήνης», όπου συγκρίνει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια του Ομήρου, και αναφέρθηκε στη σημασία της εντοπιότητας και της θεσσαλικότητας στις μεταφράσεις του, όπως στα έργα Τα Αργοναυτικά, Η Ασπίς Ηρακλέους και στο νεοπαρουσιαζόμενο ποιητικό δράμα «Ο Βυρός κι ο Απαρνητής», που διαδραματίζεται στα βουνά Χάσια. Παρουσίασε επίσης αναμνήσεις από τα μαθητικά του χρόνια στην Ελασσόνα (δεκαετία 1960-70).

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τραγούδι ακαπέλα των μελοποιημένων ποιημάτων «Λεξάντρα» και «Η Κυρά Άννα», καθώς και με το παραδοσιακό Κρανιώτικο τραγούδι «Αρετούλα», όπως περιλαμβάνεται στο CD του συγγραφέα, με ήχο γηγενή.