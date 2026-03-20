Παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας

Παρουσιάστηκε με επιτυχία. η ιστοσελίδα «pokel.gr» του ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST. Η σελίδα είναι σε εξέλιξη και προς το παρόν έχουν καταχωρηθεί οι δράσεις του 2025, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να ανέβουν οι συνολικά 500+ δράσεις των τελευταίων 10 χρόνων.

Στο αρχικό μενού τους εξερευνητές καλωσορίζουν οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα «Το ΠΟΚΕΛ ενεργεί ως παράγοντας κοινωνικής συμπερίληψης» και άλλων σημαντικών προσώπων, φίλων και συνεργατών, οι οποίοι αναφέρονται με θερμά λόγια στις Δράσεις του Συλλόγου.

Στην εκδήλωση παρόντες ήταν και χαιρέτησαν ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού, Βασίλης Σίμος, η αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, Ανδριάνα Κομήτσα και ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων, Χρήστος Αγορίτσας.

Παρόντες ήταν και αρκετοί από τους υποστηρικτές της ιστοσελίδας, μέλη και φίλοι του Συλλόγου και μαθητές του Σχολείου Αστρονομίας. Τους καλεσμένους υποδέχτηκε ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Μπίλλης, ενώ τη Σελίδα παρουσίασαν ο σχεδιαστής της, Γιάννης Κατσής και ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ Αργύρης Γιουρούκης.

Ο designer ανέλυσε τη δομή και τη φιλοσοφία, την απλότητα και τη λειτουργικότητα της σελίδας, ενώ ανέδειξε την αισθητική, τις προσεγμένες λεπτομέρειες και την πολύ πρόσφατη ένταξη του «Μενού Προσβασιμότητας», για Άτομα με ειδικές ανάγκες, με προβλήματα όρασης, κλπ, το οποίο είναι κι ευρωπαϊκή οδηγία.

Στο τέλος της παρουσίασης μια έκπληξη περίμενε τους επισκέπτες με ένα ειδικό interactive παιχνίδι, με ερωτήσεις που αφορούσαν την εμπειρία της εξερεύνησης. Ο πρόεδρος συνόδευσε τους παρόντες στον ψηφιακό χώρο του ΠΟΚΕΛ, το ΔΣ, τις Γενικές Συνελεύσεις, τους Απολογισμούς, το Καταστατικό, τις ανακοινώσεις, κ.α.

Επίσης, έκανε την ξενάγηση στις Δράσεις κι εκδηλώσεις του Συλλόγου, τις παρουσιάσεις βιβλίων και τις προσφορές βιβλίων σε σχολεία, τις εκδρομές και τις επισκέψεις, τα συνέδρια, τις ημερίδες και τα σεμινάρια, τα αφιερώματα στην Ποίηση, τον κινηματογράφο, τις Παγκόσμιες Ημέρες, τις Φιλοσοφικές βραδιές, την ΟΜΕΓΑ – Ενεργειακή Γυμναστική, την Εβδομάδα Παιδικής Λογοτεχνίας και την Εβδομάδα Αστρονομίας, τα προγράμματα «Erasmus» κι αρκετές άλλες.

Τελικά, ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου, μπορεί να περιηγηθεί στην πλούσια σε περιεχόμενο σελίδα του ΠΟΚΕΛ, η οποία αποτελεί την ψηφιακή αποτύπωση μια διαδρομής πολλών χρόνων, αλλά κι ένα σημείο εκκίνησης για όσα πρόκειται να δημιουργηθούν τα επόμενα έτη. «Η εξερεύνηση του ΠΟΚΕΛ σε περιμένει».