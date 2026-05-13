Παρουσιάστηκε η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη των Φαρσάλων

Παρουσιάστηκε χθες στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων η μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πόλη, την οποία εκπόνησαν οι μελετητές που ανέλαβαν το έργο για λογαριασμό του Δήμου Φαρσάλων.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολιτών και εκπροσώπων φορέων, καθώς τέθηκαν επί τάπητος οι παρεμβάσεις που προτείνονται για τη βελτίωση της κυκλοφορίας, της οδικής ασφάλειας και της καθημερινής μετακίνησης μέσα στον αστικό ιστό.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναλύθηκαν από τους τρεις μελετητές κ.κ. Νικόλαο Κουτρουμπή, Λάζαρο Τσαμπάζη και Ραφαήλ Κατκαδίγκα τόσο τα βραχυπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα μέτρα που περιλαμβάνει η συνολική μελέτη, με στόχο την αναδιοργάνωση της κυκλοφορίας και την καλύτερη λειτουργία της πόλης τα επόμενα χρόνια.

Οι προτάσεις επικεντρώνονται σε επτά βασικούς άξονες που αφορούν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολεία και σχολικούς δακτυλίους, τις παρεμβάσεις σε άξονες κίνησης πεζών και σημεία ενδιαφέροντος, την αναβάθμιση διασταυρώσεων και κόμβων, νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τη στάθμευση, την εξυπηρέτηση τουριστικών ροών αλλά και παρεμβάσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου υπογράμμισε πως πρόκειται για μία μελέτη που συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών και τον σχεδιασμό της πόλης για τα επόμενα χρόνια. Όπως ανέφερε, η κυκλοφορία, η ασφάλεια στους δρόμους, η πρόσβαση πεζών και οχημάτων και η καλύτερη οργάνωση του δημόσιου χώρου αποτελούν ζητήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών.

Ο ίδιος σημείωσε πως στόχος της δημοτικής αρχής είναι μια πόλη πιο λειτουργική, πιο ασφαλής και πιο ανθρώπινη, με παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την καθημερινή μετακίνηση και θα περιορίσουν τα προβλήματα στο κυκλοφοριακό. Παράλληλα έδωσε έμφαση στη σημασία της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία διαμόρφωσης του σχεδίου, επισημαίνοντας ότι οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις των πολιτών έχουν ουσιαστικό ρόλο στον τελικό σχεδιασμό.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε διάλογος με αυτοδιοικητικούς, εκπροσώπους φορέων και πολίτες, οι οποίοι κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις και παρατηρήσεις επί της μελέτης, η οποία πλέον εισέρχεται στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης.