Παρουσιάστηκε στην Αθήνα το βιβλίο «Ευρώπη Restart» του Λαρισαίου Βασίλη Μίχου – Φωτορεπορτάζ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 2 Μαρτίου, στην Αθήνα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, η παρουσίαση του βιβλίου «ΕΥΡΩΠΗ RESTART», του Βασίλη Μίχου.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, ο Αντώνης Οικονόμου, ο Άγγελος Συρίγος, ο Χρήστος Χωμενίδης και ο συγγραφέας ανέπτυξαν τις βασικές θέσεις και τους προβληματισμούς του βιβλίου για το μέλλον της Ευρώπης με τον συντονισμό της Ροσάννας Πόπωτα.

Η εκδήλωση χαρακτηρίστηκε από ζωντανό και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των εισηγητών και παρεμβάσεις του κοινού που επιβεβαίωσαν το έντονο ενδιαφέρον γύρω από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές και εθνικές προκλήσεις.

Αξιοσημείωτη η παρουσία των υφυπουργών Χρήστου Κέλλα και Νίκου Παπαϊωάννου, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πάρη Κουκουλόπουλου, πολλών ανθρώπων της Τέχνης και των Επιστημών, κυρίως όμως η μεγάλη συμμετοχή Λαρισαίων που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα που επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά τους ισχυρούς δεσμούς τους με τον τόπο καταγωγής τους.

Δείτε φωτορεπορτάζ: