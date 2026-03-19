Παρουσιάστηκε το Λεύκωμα – Ημερολόγιο 2026 του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, νωρίτερα, το πρωί της Πέμπτης, η παρουσίαση του Λευκώματος – Ημερολογίου 2026 του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, στο Αμφιθέατρο του Διαχρονικού Μουσείου, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη δεκαετή πορεία των περιοδικών εκθέσεών του.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και του πολιτισμού. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της πολιτιστικής εξωστρέφειας και της στήριξης ανάλογων πρωτοβουλιών. Ακόμη χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, κ. Κωνσταντίνος Καλόγηρος, o οποίος έκανε λόγο για πυρήνα πολιτισμού και σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικά τα 10 χρόνια του Μουσείου, ενώ στον δικό της χαιρετισμό, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, σημείωσε ότι πέρασε μια δεκαετία κατά την οποία το Διαχρονικό Μουσείο έφερε τον κόσμο της Λάρισας κοντά στον πολιτισμό.

Για την έκδοση μίλησαν ο Αν. Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, κ. Γεώργιος Τουφεξής, η π. Προϊσταμένη κα Σταυρούλα Σδρόλια και ο εκδότης της Larissanet κ. Χρήστος Μπεχλιβάνος, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία των περιοδικών εκθέσεων ως ζωντανού πυρήνα πολιτισμού και δημιουργικού διαλόγου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ποικιλομορφία των θεματικών, από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο έως τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Την εκδήλωση έκλεισε με τον λόγο του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, ενώ τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος της Larissanet Γιάννης Ανδρεάκης.

Το λεύκωμα, το οποίο αποτυπώνει δέκα χρόνια πλούσιας εκθεσιακής δραστηριότητας, αποτελεί μια συλλεκτική έκδοση που αναδεικνύει τον ρόλο του Μουσείου ως σημείο συνάντησης της ιστορίας με τη σύγχρονη πολιτιστική έκφραση.

