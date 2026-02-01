ΠΑΣΟΚ Λάρισας: Καταγγελίες για “αλλοίωση” εκλογικού αποτελέσματος και καρατόμηση

«Φωτιές» στο εσωτερικό της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, στη Λάρισα, …άναψε η απόφαση της τοποθέτησης του πρώην βουλευτή και νυν διευθυντή της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Κώστα Μπαργιώτα, στη θέση του συντονιστή, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Ζουριδάκη.

Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος, Γιάννης Μαλάκος, καταγγέλλει πως η αντικατάστασή του συνιστά «αλλοίωση στην πράξη της διαδικασίας των εκλογών» και επισημαίνει ότι ενημερώθηκε για τις εξελίξεις, μέσω τηλεφωνήματος από τη Χαριλάου Τρικούπη, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση ή επίσημη συζήτηση.

Στη μακροσκελή δημόσια τοποθέτησή του, ο κ. Μαλακός τονίζει πως η απόφαση αυτή παρακάμπτει τη βούληση των μελών που τον εξέλεξαν γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, ενώ θέτει σοβαρά ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία κρίθηκε η απομάκρυνσή του.

Κάνει λόγο για «μαύρη λίστα» και κάνει λόγο για πρακτικές που -όπως υποστηρίζει- πλήττουν την εσωκομματική δημοκρατία και την αξιοπιστία του Κινήματος.

Ξεκαθαρίζει ότι, για λόγους πολιτικής αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού, δεν προτίθεται να συμμετάσχει στο νέο διορισμένο όργανο της ΝΟΕΣ, θεωρώντας πως η παραμονή του θα ισοδυναμούσε με σιωπηρή αποδοχή επιλογών με τις οποίες διαφωνεί κάθετα, ενώ δηλώνει πως παραμένει ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ και θα είναι υποψήφιος στο επικείμενο συνέδριο με σταυρό εκλογής.

Η τοποθέτησή του:

“Την Παρασκευή και μόλις 5 ώρες πριν τις επίσημες ανακοινώσεις έγινα αποδέκτης τηλεφωνήματος, από τα κεντρικά Γραφεία του ΠΑΣΟΚ, από την Αθήνα, όπου μου ανακοινώθηκε η συγκρότηση της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου στο Νομό μας, η αντικατάστασή μου και ο διορισμός νέου επικεφαλής.

Με την απόφαση αυτή, από την κορυφή του ΠΑΣΟΚ, αλλοιώθηκε στην πράξη η διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη της Ν.Ε, η εκλογή του Γραμματέα και η ψήφος των συντρόφων που μας τίμησαν και μας εξέλεξαν.

Η απόφαση αυτή ενώ μεθοδευόταν από καιρό, ουδεμία διαβούλευση προηγήθηκε ως είθισται διαχρονικά αλλά και ουδείς προέβη σε οποιαδήποτε επίσημη συζήτηση για τις προθέσεις αντικατάστασής μου παρά μόνο την ημέρα της ανακοίνωσης της νέας Γραμματείας της ΝΟΕΣ.

Ερωτώμαι:

– Ποιοι και γιατί επέβαλαν αυτή την πράξη;

– Με ποιά κριτήρια τελέστηκε η αντικατάσταση μου, ως εκλεγμένου Γραμματέα και Δημοτικού συμβούλου Τυρνάβου την ώρα που πολλά αυτοδιοικητικά στελέχη αποκρύπουν την πολιτική τους ταυτότητα στα πλαίσια των ισορροπιών κ συμμαχιών;

– Αξιολογήθηκα από κάποιους και κρίθηκα ακατάλληλος;

και αν υπήρχε αυτή η επιθυμία ή η εντολή για αντικατάστασή μου, γιατί δεν μου ζητήθηκε η παραίτηση προγενέστερα;

Ακόμη και η παραχώρηση της θέσης του Επικεφαλής σε επίπεδο συνεννόησης, διεύρυνσης και αντιπροσωπευτικότητας εν όψει των προσυνεδριακών διαδικασιών θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή εν προκειμένω!

Η απάντηση είναι απλή κατά την προσωπική μου διαπίστωση και είναι η εξής:

Προτιμήθηκε η μέθοδος της καρατομήσεως γιατί πολύ απλά συμπεριλήφθηκα στη μαύρη λίστα των τοπικών κολαούζων της Προεδρικής αυλής, παρόλο που είναι γνωστό στη πόλη και στο Νομό μας ποια ήταν η στάση μου στις τελευταίες Προεδρικές εκλογές.

Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι με τέτοιου τύπου εμπνευσμένες ενέργειες και πρακτικές, θα εμφυσήσει την κοινωνία και θα επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ στο ύψος που του αξίζει;

Συντρόφισσες και σύντροφοι, με αυτή μου τη τοποθέτηση επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα τεκταινόμενα και το ελάχιστο που μπορώ να κάνω στη λογική του αυτοσεβασμού, των αρχών και των αξιών μου, είναι να μη συμμετέχω στο νέο διορισθέν όργανο της ΝΟΕΣ.

Είναι μια πράξη ηθικής δεοντολογίας για εμένα προσωπικά!

Άλλωστε, η παραμονή μου στη θέση θα ισοδυναμούσε με σιωπηρή αποδοχή επιλογών και πρακτικών με τις οποίες διαφωνώ κάθετα.

Η παραίτησή μου αποτελεί πράξη πολιτικής αξιοπρέπειας απέναντι στα μέλη που με τίμησαν με την ψήφο τους και μου εμπιστεύτηκαν τη θέση του Γραμματέα της Ν.Ε

Κλείνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για τη συνεργασία μας, να ευχηθώ καλές προσυνεδριακές εργασίες και να επισημάνω ότι θα είμαι Υποψήφιος για το συνέδριο με σταυρό εκλογής κι όχι Αριστίνδην. Παραμένω εννοείται ενεργό μέλος του κινήματός μας, αγωνιζόμενος για όλες τις αρχές και τις αξίες του κόμματός μας, όπως διατυπώθηκαν στην διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και από τον αείμνηστο ιδρυτή και αρχηγό μας ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, για ένα κυρίαρχο, δημοκρατικό ισχυρό ΠΑΣΟΚ, που να αξίζει στο χειμαζόμενο, από τη Δεξιά Διακυβέρνηση, υπερήφανο Λαό μας.”