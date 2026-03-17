ΠαΣοΚ: Oι σύνεδροι από το νομό Λάρισας – Στην Αθήνα η καταμέτρηση των ψήφων από την κάλπη στο Κιλελέρ!

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων για την εκλογή συνέδρων, σύμφωνα με τη ΝΟΕΣ ΠΑΣΟΚ Λάρισας.

Η καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε από τις εφορευτικές επιτροπές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, γεγονός που αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον και τη δυναμική της βάσης.

Οι αναλυτικοί πίνακες σταυροδοσίας των υποψηφίων δημοσιεύονται και είναι διαθέσιμοι για ενημέρωση όλων.

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΔΕΚΑΠ, στους πίνακες αναφέρονται οι υποψήφιοι που έλαβαν επτά (7) σταυρούς και άνω.

Οι εκλεγέντες σύνεδροι θα ανακοινωθούν επίσημα από την ΕΔΕΚΑΠ.

“Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία, καθώς και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην ομαλή ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Η συμμετοχή και η ενεργή παρουσία όλων αποτελούν τη δύναμη της παράταξης”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Στην επίσημη ανακοίνωση δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του Δήμου Κιλελέρ και σύμφωνα με πληροφορίες η κάλπη αναμένεται να σταλεί σφραγισμένη στην Αθήνα για να γίνει εκεί η καταμέτρηση, καθώς τέθηκαν ενστάσεις από την εφορευτική επιτροπή για τη διαφάνεια της διαδικασίας.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ

1 ΜΠΟΥΜΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 131

2 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 99

3 ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 81

4 ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 79

5 ΜΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 76

6 ΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 72

7 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 65

8 ΓΑΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 63

9 ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 59

10 ΚΟΥΜΠΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 50

11 ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ – ΣΑΡΜΑΝΤΑ ΑΝΝΑ 48

12 ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 48

13 ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ 48

14 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 46

15 ΓΚΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 46

16 ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 46

17 ΝΤΟΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 44

18 ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 43

19 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42

20 ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 41

21 ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 41

22 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 40

23 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40

24 ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 40

25 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40

26 ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 36

27 ΛΩΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 35

28 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 35

29 ΧΑΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 34

30 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 32

31 ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 31

32 ΚΡΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31

33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 30

34 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΙΟΣ 30

35 ΔΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 29

36 ΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 28

37 ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26

38 ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 26

39 ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26

40 ΔΗΜΕΡΑΣ ΖΗΣΗΣ 25

41 ΚΙΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 25

42 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25

43 ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ 24

44 ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 24

45 ΛΩΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23

46 ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ 23

47 ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19

48 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19

49 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19

50 ΤΙΡΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19

51 ΠΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18

52 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18

53 ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17

54 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15

55 ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 13

56 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13

57 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13

58 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 13

59 ΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11

60 ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11

61 ΤΡΑΠΑΤΣΕΛΗΣ 8

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ

1 ΜΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 96

2 ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 70

3 ΣΒΑΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 62

4 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45

5 ΠΑΠΑΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35

6 ΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 32

7 ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 32

8 ΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 31

9 ΚΕΝΤΡΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 29

10 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25

11 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20

12 ΚΟΥΓΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ

1 ΝΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 167

2 ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 65

3 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60

4 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 56

5 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 53

6 ΚΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49

7 ΜΠΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 46

8 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 46

9 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ 45

10 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40

11 ΛΟΥΤΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40

12 ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κων/νου 38

13 ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 38

14 ΜΠΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 36

15 ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου 25

16 ΜΠΑΓΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25

17 ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 24

18 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23

19 ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 22

20 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20

21 ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15

22 ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 12

23 ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ 12

24 ΠΟΛΙΤΗ ΡΩΞΑΝΗ 12

25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 7

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ

1 ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 75

2 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 33

3 ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΝΑ 25

4 ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 23

5 ΓΙΑΧΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 22

6 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 21

7 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 16

8 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ

1 ΣΚΡΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 25

2 ΚΟΛΟΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21

3 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 20

4 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18

5 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18

6 ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18

7 ΛΙΤΑΙΝΑ ΣΥΡΜΩ 17

8 ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15

9 ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΜΕΡΟΠΗ 13

10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΗΜΙΔΑ 11

11 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 10

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ

1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 59

2 ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 44

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36

4 ΔΗΜΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35

5 ΤΣΟΠΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22

6 ΓΚΑΡΑΝΕ ΣΟΦΙΑ 21

7 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15

8 ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11

9 ΤΣΑΓΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 10