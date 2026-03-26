Πασχαλινές κάρτες από τον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας

Η Ανάσταση φέρνει μαζί της το μήνυμα της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της ουσιαστικής σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων.

Και φέτος, ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας διαθέτει τις πασχαλινές του κάρτες, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να στείλουν τις ευχές τους με τρόπο που αποκτά πραγματικό περιεχόμενο. Οι κάρτες «ταξιδεύουν» το μήνυμα της Ανάστασης, ενώ παράλληλα ενισχύουν το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου.

Επιλέγοντας τις πασχαλινές κάρτες του Συλλόγου:

– Μοιράζεστε χαμόγελα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

– Στηρίζετε έμπρακτα τα προγράμματα και τις δράσεις για άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους.

– Συμβάλλετε ενεργά στην προώθηση της συμπερίληψης και της αποδοχής.

Οι κάρτες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο και μπορούν να αποκτηθούν έναντι δωρεάς:https://shorturl.at/s112T

Ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στηρίζουν το έργο του και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.