ΠΓΝΛ: Κοινωνική δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στις 13 Φεβρουαρίου, η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ) υλοποιεί Πανελλαδική δράση κοινωνικής προσφοράς, με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου στις 13.2.2026.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Το Τμήμα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του ΠΓΝΛ θα συμμετέχει στη δράση αυτή προσφέροντας δωρεάν κλινική εξέταση σε πολίτες που έχουν ανησυχία για πιθανές προκαρκινικές βλάβες ή καρκίνο της στοματικής κοιλότητας, του προσώπου ή του τραχήλου.

Την Παρασκευή 13/2 2026 από τις 9.00πμ έως 13.00μμ στα Ε.Ι.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού 2413502445, 2413502446

Υπεύθυνος: κ. Ι. Τουρσουνίδης Επιμ. ΣΓΠΧ

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τον καρκίνο της στοματικής κοιλότητας, του προσώπου και του τραχήλου, στην ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης και στην προβολή του κρίσιμου ρόλου της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στη διάγνωση και αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων.