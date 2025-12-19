Πεζοδρομείται τμήμα της οδού 1ης Σεπτεμβρίου στην Αγιά

Ο Δήμος Αγιάς ανακοινώνει ότι από σήμερα Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα τεθεί σε εφαρμογή η κυκλοφοριακή ρύθμιση μόνιμης πεζοδρόμησης τμήματος της οδού 1ης Σεπτεμβρίου, μεταξύ 25ης Μαρτίου και 10ης Φεβρουαρίου της Κοινότητας Αγιάς, της ΔΕ Αγιάς του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με την απόφαση 62/2025 του Δ.Σ. του Δήμου Αγιάς, η οποία εγκρίθηκε με το ΦΕΚ: 5659/Β176/2025.

«Το εν λόγω μέτρο αναμένεται να συμβάλλει στην ασφαλή διέλευση των παιδιών από την πλατεία προς την παιδική χαρά και αντιστρόφως, στην αποσόβηση των σοβαρών κινδύνων πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, δίνοντας ζωή και ζωντάνια στο κέντρο της πόλης μας χωρίς το φόβο του αυτοκινήτου, ενώ ταυτόχρονα δεν παρακωλύεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, αφού μπορεί να διεξαχθεί ανεμπόδιστα μέσω παράπλευρων οδών που εξυπηρετούν πλήρως τις τοπικές μετακινήσεις.

Αναμένουμε την συνεργασία όλων των πολιτών για την εφαρμογή της πεζοδρόμησης και την συμμόρφωσή τους με την τήρηση των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αγιάς.