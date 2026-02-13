Πελαργοί στη Γυρτώνη ακόμη και το χειμώνα

Πλησιάζει ο καιρός που η Ελληνική ύπαιθρος θα κατακλυστεί και πάλι από τους πανέμορφους πελαργούς.

Oπως αναφέρει η περιβαλλοντολόγος Ελένη Μακρυγιάννη “με τις πλούσιες βροχοπτώσεις του χειμώνα που διανύουμε, είναι σίγουρο πως θα έχουν αρκετό φαγητά στα πλημμυρισμένα λιβάδια και τους υγροτόπους, για να ξεκινήσουν μια επιτυχημένη αναπαραγωγική περίοδο.

Ανυπομονώντας γι’ αυτή την άφιξη, τι καλύτερο από το να τους θαυμάζουμε από τώρα; Σε αυτό βοηθάνε οι υπέροχες φωτογραφίες του Φώτη Νατσιούλη, οι οποίες εδώ και μερικές ημέρες κοσμούν τον οικισμό της Γυρτώνης σε κεντρικά σημεία όπου όλοι μπορούν να τις απολαύσουν.

Η εκτύπωση των φωτογραφιών είναι ευγενική προσφορά των Daughters of Penelope “Αγλαονίκη» (Παράρτημα Λάρισας). Στην τοποθέτησή τους συνέδραμαν ο Δήμος Τεμπών και κάτοικοι του χωριού.

Και ας μείνουμε συντονισμένοι! Το Φεστιβάλ Πελαργών θα μας φέρει όλους κοντά στους πελαργούς και φέτος, με πολλές νέες δράσεις.”