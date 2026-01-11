Περιοδεία Τσικριτσή στον Αμπελώνα – Νέος κύκλος εκτεταμένων αποκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής βρέθηκε στον Αμπελώνα, όπου πραγματοποίησε περιοδεία και μεταξύ άλλων επισκέφθηκε το έργο αποκατάστασης της δημοτικής οδού Ηπείρου, ενός κεντρικού οδικού άξονα που για πάνω από μια δεκαετία παρέμενε χωρίς ουσιαστική συντήρηση.

Ειδικότερα, πρόκειται για τμήμα οδού που είχε μείνει σε εκκρεμότητα από τον πρώην ακόμη Δήμο Αμπελώνα και το οποίο διέρχεται μπροστά από το 3ο Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Αμπελώνα. Καθημερινά από τον δρόμο αυτό κινούνται μαθητές, αθλητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, γεγονός που καθιστά την αποκατάστασή του ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την οδική ασφάλεια.

Και με αυτό το έργο επιβεβαιώνεται πως η σημερινή δημοτική αρχή επεμβαίνει για να δώσει λύση σε χρόνια και συσσωρευμένα προβλήματα. Στο συγκεκριμένο τμήμα διαπιστώθηκε παντελής έλλειψη κατάλληλου υποστρώματος, σοβαρές κακοτεχνίες και εκτεταμένες φθορές. Ήδη πραγματοποιείται αντικατάσταση του υφιστάμενου εδάφους με κατάλληλα αδρανή υλικά, ώστε να δημιουργηθεί σωστή βάση και να ακολουθήσει ασφαλτική στρώση με αντοχή στον χρόνο.

Το έργο υλοποιείται από τη ΔΕΥΑ Τυρνάβου και με αυτό ουσιαστικά ανοίγει ένας ακόμη μεγάλος κύκλος παρεμβάσεων και αποκαταστάσεων στο αστικό οδικό δίκτυο. Αποτελεί συνέχεια του συνολικού σχεδιασμού που έχει εκπονήσει η δημοτική αρχή και σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς εκτεταμένων ασφαλτοστρώσεων στην πόλη του Αμπελώνα, με στόχο την οριστική αποκατάσταση προβλημάτων, κακοτεχνιών και επικίνδυνων σημείων σε μεγάλη έκταση και κλίμακα.

Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών μηχανημάτων και σύγχρονων τεχνικών, ώστε να δοθούν μόνιμες και όχι πρόχειρες λύσεις. Με σκοπό σχεδιασμένες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση λακκουβών και φθορών που προέρχονται από χρόνιες κακοτεχνίες, οι οποίες ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς στις πόλεις του Τυρνάβου και του Αμπελώνα όπως επίσης και στα χωριά του Δήμου.

Στο πλαίσιο των ασφαλτοστρώσεων, για το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται σημαντικές παρεμβάσεις σε δύο κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης του Αμπελώνα, την οδό Λαρίσης – όπου απαιτείται εκτεταμένη και λεπτομερή δουλειά και ο ανάλογος χρόνος – καθώς και στην

οδό Αγίου Κωνσταντίνου.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο ουσίας, που ενισχύει την οδική ασφάλεια και ήδη χαιρετίζεται από τους πολίτες του Αμπελώνα, οι οποίοι βλέπουν έμπρακτη ανταπόκριση από μια δημοτική αρχή που έχει στραμμένη την προσοχή της στους δημότες και στις καθημερινές τους ανάγκες.

Όπως σημειώνεται από τη δημοτική αρχή, η σημερινή εικόνα εγκατάλειψης σε πολλές περιοχές του Δήμου αποτελεί αποτέλεσμα χρόνιων παθογενειών και παραλείψεων. Παρ’ όλα αυτά, πολλά και συσσωρευμένα προβλήματα χρόνων βρίσκουν πλέον διέξοδο.

Παράλληλα, την ίδια στιγμή, στην πόλη του Τυρνάβου ολοκληρώνονται οι αποκαταστάσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου υλοποιούνται αντιπλημμυρικά έργα και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις οδών, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας αναβάθμισης των υποδομών σε όλο τον Δήμο.

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας προϋποθέτει καταρχήν υπομονή, αλλά και την ενεργή κινητοποίηση των πολιτών και των μαζικών φορέων, ώστε να ενισχυθούν οι διεκδικήσεις για επαρκείς χρηματοδοτήσεις από το κράτος και να υλοποιηθούν έργα ουσίας που έχει ανάγκη ο τόπος.

Η δημοτική αρχή Τυρνάβου συνεχίζει με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία με την κοινωνία, βάζοντας τέλος στην εγκατάλειψη και δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων.