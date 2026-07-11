Περιπέτεια υγείας για τον Λαρισαίο π. βουλευτή Νίκο Παπαδόπουλο – Υποβλήθηκε σε αφαίρεση πνεύμονα

Μια δύσκολη δοκιμασία με την υγεία του αντιμετώπισε ο γνωστός Λαρισαίος αγροτοσυνδικαλιστής και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος υποβλήθηκε σε σημαντική χειρουργική επέμβαση στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος έκανε γνωστή την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι έλαβε εξιτήριο και επιστρέφει στην οικία του, προκειμένου να συνεχίσει το στάδιο της αποθεραπείας του. Κατά την επέμβαση, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκε αφαίρεση του ενός πνεύμονα.

Παρά τη σοβαρότητα της χειρουργικής επέμβασης, ο κ. Παπαδόπουλος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του, σημειώνοντας ότι η ολοκλήρωσή της αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα στον δρόμο της αποκατάστασης.

«Το σημαντικό πρώτο βήμα με την αφαίρεση του ενός πνεύμονα έγινε. Επιστρέφω με αισιοδοξία στο σπίτι μου για ανάρρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τον καθηγητή της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ Χριστόφορο Φορούλη, καθώς και το σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη φροντίδα και τη στήριξη που του παρείχαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους νοσηλευτές της κλινικής, υπογραμμίζοντας την προσφορά τους και την ανθρώπινη συμπαράσταση που έδειξαν, σημειώνοντας ότι γιατροί και νοσηλευτές «επιτελούν τεράστιο έργο».

Ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται πλέον στο σπίτι του, ξεκινώντας τη φάση της ανάρρωσης, ενώ η δημοσιοποίηση της περιπέτειας της υγείας του προκάλεσε πολλά μηνύματα συμπαράστασης και ευχές από φίλους, συναδέλφους και πολίτες για γρήγορη αποκατάσταση.

kosmoslarissa.gr