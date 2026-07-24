Περισσότερα από 1.500 νήπια και βρέφη στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων – Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τη νέα χρονιά

Από τη Διεύθυνση Παιδείας της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Άθλησης ανακοινώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων για την περίοδο 2026-2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υποβλήθηκαν συνολικά 1.591 αιτήσεις νηπίων & βρεφών και ικανοποιούνται στην παρούσα φάση 1.575, ποσοστό της τάξης 98,99%, ενώ, όπως κάθε χρονιά, τον Σεπτέμβριο, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια με σκοπό να απορροφηθούν και τα παιδιά που δεν έγιναν δεκτά σε αυτή τη φάση.

Η επιλογή των παιδιών έγινε με το αδιάβλητο, αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης και ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε παιδικού σταθμού.

Τα ονόματα των παιδιών είναι αναρτημένα σε εσωτερικό χώρο των Παιδικών Σταθμών του Δήμου (δεν θα δημοσιοποιηθούν λόγω του νόμου περί προσωπικών δεδομένων) από σήμερα, Παρασκευή 24/07/2026 και θα υπάρξει και τηλεφωνική ενημέρωση από τους Παιδικούς Σταθμούς προς τους γονείς.

Οι παιδικοί σταθμοί θα ξεκινήσουν, για τη νέα περίοδο, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026, οπότε θα ανακοινωθεί, παράλληλα, το πρόγραμμα του Αγιασμού του κάθε παιδικού σταθμού.

Οι αιτήσεις για την απογευματινή ζώνη, όπως επίσης και οι αιτήσεις για το μήνα Αύγουστο έχουν όλες ικανοποιηθεί. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι η περίοδος για ενστάσεις και για κατάθεση νέων αιτήσεων θα είναι δυνατή από 1/9/2026 έως 10/9/2026 στα γραφεία της Διεύθυνσης (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος).

Πρόγραμμα υποστήριξης

Να σημειωθεί ότι και φέτος στους 27 Παιδικούς Σταθμούς θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2026-2027».

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 2410680223 & 2410680215 και σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς: https://www.larissa.gov.gr/dimotis/ekpaidefsi-dia-viou-mathisi/paidikoi-stathmoi/