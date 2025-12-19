Περισσότερους σχολικούς τροχονόμους ζήτησε στο Δημοτικό Συμβούλιο το 9ο Δημοτικό



Θέμα αύξησης του αριθμού των σχολικών τροχονόμων για το 9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας έθεσαν στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας γονείς του 9ου Δημοτικού σχολείου, επισημαίνοντας πως στο παρελθόν έχουν καταγραφεί μικροατυχήματα.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η Κική Καρυώτη, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, στηρίζοντας το αίτημα για αύξηση σχολικών τροχονόμων στη συμβολή της οδού Ιωαννίνων με την οδό Εχεκράτιδος, στην περιοχή της Φιλιππούπολης.

«Η ΚΥΑ είναι αυτή που καθορίζει τον αριθμό των σχολικών τροχονόμων. Το θέμα είναι γνωστό και έχει συζητηθεί με τους γονείς, ενώ έχει επισημανθεί με προσωπική επαφή και στο υπουργείο. Προτείνω κοινή συνάντηση με τους γονείς και τη δημοτική αστυνομία για κάποιες ρυθμίσεις», τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας, Ηρακλής Γερογιώκας, σημειώνοντας το δίκαιο του αιτήματος, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η αρμοδιότητα είναι του υπουργείου.

