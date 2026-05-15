Περιφέρεια Θεσσαλίας: Γραφείο απασχόλησης  για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Με συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ύψους 200.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-27», θα λειτουργήσει μια νέα δομή με τίτλο «Εξειδικευμένο γραφείο υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος».

Η Πρόσκληση με τίτλο «Λειτουργία Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα και Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» έχει στόχο την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες.

Η νέα δομή θα έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η επαγγελματική ανάπτυξη και η προσωπική ενδυνάμωση είναι εφικτές για όλους, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης και εκπαίδευσης που απευθύνονται τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους εργοδότες.

Ο κεντρικός στόχος του είναι η δημιουργία θέσεων υποστηριζόμενης εργασίας στην ελεύθερη αγορά (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα).

Οι επιμέρους στόχοι εντός του Συστήματος Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας είναι οι εξής:

– Η συμβολή στην ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

– Η διαμόρφωση της λειτουργίας ενός Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης

– Η καθιέρωση ποσοστού απασχόλησης ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στις προσλήψεις των ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την ΚΟΙΝΣΕΠ Λάρισας, «Μυρμιδόνες».

Η υλοποίηση της πράξης θα έχει διάρκεια δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.